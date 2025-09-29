lunes 29 de septiembre 2025

Tensión

Milei suspendió la campaña en Tierra del Fuego tras incidentes y marchas opositoras

El presidente Javier milei no pudo completar su cronograma de campaña en Tierra del Fuego.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Javier Milei suspendió su acto en Tierra del Fuego tras fuertes incidentes y movilizaciones y volvió a insistir en los ejes de su campaña: la lucha contra la inflación, la pobreza y la inseguridad. “No queremos inflación, no queremos inseguridad, no queremos 57% de pobres. Sabemos que todavía falta, pero vamos por buen camino porque bajó la inflación, bajó la inseguridad y bajó la pobreza”, afirmó.

El arribo de Milei a la capital fueguina se produjo cerca del mediodía, en un contexto de máxima tensión. Desde temprano, agrupaciones opositoras desplegaron manifestaciones bajo la consigna “Milei, no sos bienvenido”. El antecedente más recordado es que en abril pasado el Concejo Deliberante de Ushuaia lo había declarado “persona no grata” por declaraciones referidas a la guerra de Malvinas.

El operativo de seguridad incluyó cortes de calles y despliegue de fuerzas federales en distintos puntos de la ciudad, lo que fue denunciado por la gestión local como un “bloqueo” de la circulación.

Durante su estadía, el mandatario criticó las movilizaciones y acusó al sindicalismo de estar “muy politizado” y “alineado al partido del Estado”. También destacó que su Gobierno “está generando resultados” y aseguró que su proyecto apunta a “recuperar un futuro de desarrollo”.

Embed

Tras el episodio en Tierra del Fuego, Milei emprendió su regreso a Buenos Aires pasadas las 18:30. Desde su entorno confirmaron que continuará con la gira por las provincias que este año renuevan senadores, con el objetivo de ampliar la representación parlamentaria de La Libertad Avanza. La estrategia busca consolidar el peso legislativo en un contexto de fragilidad política y social, y apuntalar a los candidatos libertarios en distritos clave.

En paralelo, Milei visitó las instalaciones de la empresa Newsan y mantuvo contactos con medios locales. Aunque el acto central en Ushuaia no se realizó como estaba previsto, desde el oficialismo remarcan que la prioridad sigue siendo sostener la campaña con un mensaje de recuperación económica y orden político.

Dejá tu comentario

Belén Barboza aseguró que para la Fiesta Nacional del Sol 2025 se replicará el mismo modelo del año anterior para los accesos y la circulación porque fue exitoso.
Expectativa

Fiesta Nacional del Sol: ultiman detalles para la venta de entradas con opciones de financiación

Por Redacción Tiempo de San Juan

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan
Pronóstico

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero
En las redes

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson.
Reporte oficial

Muerte en Chimbas: la ayuda de un cafetero y el rol de un camionero en medio de la desesperación

En mayo, CANME realizó su asamblea anual y presentó sus principales hitos y avances. La presencia del ministro de Salud, Amilcar Dobladez, reafirmó el respaldo institucional. En la foto, el directorio completo incluida la ahora desplazada Carolina Giménez. 
Escenario

Cambio de funcionarios en la conducción de CANME San Juan: la empresa estatal de cannabis busca jugar más fuerte

Un chico de 16 años le dio un tiro en el pecho a su cuñado porque golpeó a su hermana
Violencia

Un chico de 16 años le dio un tiro en el pecho a su cuñado porque golpeó a su hermana

Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia
Preocupación

Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Muerte del ciclista en Ullum: las dudas por el celular desaparecido y las claves para la fiscalía
Extraño caso

Muerte del ciclista en Ullum: las dudas por el celular desaparecido y las claves para la fiscalía

La fuga se produjo en esta dependencia policial.
Prófugo

Un preso pidió ir al baño, se fugó de la subcomisaría de Santa Lucía y horas más tarde lo recapturaron

Paula Guarnido: la profe que apostó al CrossFit en San Juan y ahora se centra en mujeres y adultos mayores
Personajes sanjuaninos

Paula Guarnido: la profe que apostó al CrossFit en San Juan y ahora se centra en mujeres y adultos mayores

Burger King, con sede en San Juan, busca nuevo dueño en Argentina
Negocios

Burger King, con sede en San Juan, busca nuevo dueño en Argentina