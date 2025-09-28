lunes 29 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lamentable viral

Un grupo de egresados cantaron contra los judíos y Javier Milei calificó el hecho de "repudiable"

El video donde se puede observar un grupo de jóvenes en su viaje de egresados no demoró en viralizarse y generar polémica. Según las imágenes, también se sumó a los cánticos el coordinador de la empresa a cargo del viaje.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

“Hoy quemamos judíos”. Ese es el cántico que realizaron un grupo de alumnos de una escuela de Canning en medio del viaje de egresados en Bariloche. Los cantos fueron grabados y en las imágenes también se pudo ver al coordinador del grupo que representaba a la empresa Baxxter, quien se sumó a los cantos. Este episodio despertó gran revuelo y polémica en redes y hasta Javier Milei se hizo eco al respecto.

Lee además
Pequeño J, principal sospechoso del triple crimen en Florencio Varela
Investigación

Triple crimen de Florencia Varela: qué se sabe sobre la identidad de "Pequeño J" y el trámite de su captura
La ANMAT prohibió dos marcas de aceite de oliva por considerarlo ilegal.
Atención

ANMAT prohibió la venta de dos aceites de oliva: qué marcas no hay que comprar

De acuerdo a lo que se conoció hasta el momento, las imágenes datan del pasado 10 de septiembre, cuando en Bariloche estaban los alumnos de la Escuela Humanos de Canning. Rápidamente, tras la viralización del video, se generó una fuerte ola de repudio y cuestionamientos.

En ese marco, en las últimas horas, la propia institución educativa sacó un comunicado haciendo alusión a lo ocurrido. Allí señalaron que “la Escuela Humanos repudia enérgicamente el accionar de un grupo de alumnos durante su viaje de egresados”.

“De igual manera, repudiamos la actitud de la empresa organizadora y del coordinador a cargo, aclarando que nuestra institución no tiene vínculo alguno con sus prácticas ni mensajes”, continúa el escrito.

image

Y cierra: “Los cánticos difundidos no representan en absoluto los valores de nuestra escuela, basada en el respeto, la inclusión y la convivencia democrática. Se adoptarán las medidas correspondientes y reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo una comunidad más humana e inclusiva”.

Por su parte, desde Baxxter emitieron un escrito para hacer referencia a la situación y sostuvieron que la empresa “desea expresar categórico y enérgico rechazo, manifestando que no compartimos bajo ningún concepto los dichos aberrantes expresados por el grupo, ya que esos mensajes no representan, ni reflejan los valores de nuestra empresa, fundada en el respeto, la igualdad y la convivencia pacífica”.

“Lamentamos profundamente lo ocurrido y reiteramos que el verdadero espíritu de nuestra labor es acompañar a los estudiantes en una etapa tan significativa de sus vidas, promoviendo siempre valores de unión, respeto y solidaridad. Redoblaremos nuestros esfuerzos y se tomarán las medidas necesarias para que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse NUNCA MÁS!!!”, continuaron.

Pese a las disculpas de la institución y la empresa, la viralización del video llegó hasta el Ejecutivo nacional. “REPUDIABLE”. Así se expresó Javier Milei en su cuenta de X, acompañando la publicación con el video.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1972407560599970053&partner=&hide_thread=false

Desde la institución educativa involucrada remarcaron que se pusieron en contacto con la DAIA y remarcaron que comenzarán “un trabajo de capacitación y revisión de lo sucedido”.

image

Y agregaron: “Renovamos así nuestro compromiso en contra de todo tipo de racismo, antisemitismo y discursos de odio”.

El video completo de los cantos antisemitas de un grupo de estudiantes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1972422599037620547&partner=&hide_thread=false

(Con información de Infobae)

Temas
Seguí leyendo

Una mujer saltó de una avioneta, falló su paracaídas y murió al impactar contra el suelo

Removieron la chatarra espacial hallada en un campo de Chaco: qué tipo de objeto es

Aparecieron los videos que reconstruyen las últimas horas de las víctimas del triple crimen en Florencio Varela

Sin San Juan en la lista, Javier Milei inicia una "gira de campaña" nacional

Conmoción en La Plata por la muerte de una jugadora de hockey en pleno partido

Triple femicidio: la madre de una de las chicas asesinadas puso en duda la autoría de "Pequeño J"

Triple crimen en Florencia Varela: detuvieron al sospechoso de haber enterrado a las víctimas

Cómo identificaron a "Pequeño J": su prontuario en Perú, su aguantadero en La Matanza, una pistola y un pantalón con sangre

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Con máxima precaución fue retirada la chatarra espacial hallada en Chaco.
Video

Removieron la chatarra espacial hallada en un campo de Chaco: qué tipo de objeto es

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan
Pronóstico

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan

En mayo, CANME realizó su asamblea anual y presentó sus principales hitos y avances. La presencia del ministro de Salud, Amilcar Dobladez, reafirmó el respaldo institucional. En la foto, el directorio completo incluida la ahora desplazada Carolina Giménez. 
Escenario

Cambio de funcionarios en la conducción de CANME San Juan: la empresa estatal de cannabis busca jugar más fuerte

Las mellizas pocitanas que buscan un sueño internacional. 
Pasión

Las mellizas pocitanas que danzan por un sueño internacional

Mark Bristow (izquierda) deja Barrick y entra en forma interina Mark Hill. 
Se mueve el tablero minero

Barrick cambia a su CEO estratégico y lo sucede otro conocido en San Juan: sale un Mark y entra otro Mark

¿Aplica el cupo femenino en la conformación de la terna para Fiscal General?
Concurso histórico

¿Aplica el cupo femenino en la conformación de la terna para Fiscal General?

Te Puede Interesar

Viñedo de uva orgánica en Pocito, San Juan (gentileza: Fabril Alto Verde)
Tendencia nacional

Un dato que destaca a San Juan: sorprendió con más uva orgánica cuando el país produce menos

Por Elizabeth Pérez
Imagen archivo
Talento local

Viejos conocidos, nuevas potencias y algunas sorpresas, así se conformó la delegación de San Juan para el Laborde

Francisco Pastorelli revisa el brote de una de sus plantas de orégano criollo en su finca de Hilario.
Calidad natural

El orégano criollo, el otro gran tesoro de Hilario

Las sensaciones de los primeros alumnos sanjuaninos en recibir las netbooks entregadas por el Gobierno de la provincia a través del Ministerio de Educación.  video
Educación

"Felicidad", la palabra más repetida entre los primeros alumnos sanjuaninos en recibir sus netbooks

Iniciaron un sumario contra Naturgy: tras el viento Sur, hace tres días que más de 200 suministros no tienen luz en San Juan
Comunicado del EPRE

Iniciaron un sumario contra Naturgy: tras el viento Sur, hace tres días que más de 200 suministros no tienen luz en San Juan