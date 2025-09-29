Removieron la chatarra espacial hallada en un campo de Chaco: qué tipo de objeto es

Luego del misterio y la incertidumbre que generó la caída de una serie de restos de chatarra espacial en uno zona rural de Chaco , las autoridades hicieron los peritajes correspondientes para determinar de qué se trataba y decidieron removerla del lugar.

Video Un terrible choque en cadena produjo la muerte de un motociclista en el puente que une Chaco y Corrientes

Investigación Asombro y misterio por un extraño objeto que surcó el cielo y cayó en un campo de Chaco: ¿qué sería?

El objeto metálico, de forma cilíndrica, fue hallado el último jueves en horas la tarde por Ramón Ricardo González, el dueño de varias hectáreas privadas de Campo Rossi, ubicado en la zona de Puerto Tirol. Ni bien el hombre reportó lo sucedido, generó asombro entre las autoridades y habitantes del lugar, además de especulaciones e incertidumbre en las redes sociales.

image

Tras el aviso, según el parte policial, de inmediato se perimetró el lugar al tratarse de una zona de riesgo tóxico “por el polvo que desprende al tacto la fibra de carbono”.

En la investigación y las tareas para retirarlo intervino personal del Centro de Investigación Aeroespacial de la Dirección General de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1972608323930276160&partner=&hide_thread=false Retiraron la chatarra espacial hallada en Chaco



El misterioso objeto metálico apareció en un campo de Puerto Tirol y dejó a todos con la boca abierta.



Especialistas confirmaron que se trata de restos de un cohete que contenía material tóxico. La Fuerza Aérea intervino para… pic.twitter.com/D85fkNUolS — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) September 29, 2025

Tras la remoción del extraño objeto, las primeras investigaciones arrojaron como resultado que se trataría de una vaina de un tanque combustible de un cohete espacial, según confirmaron fuentes policiales. Asimismo, se detalló que el elemento combuste hidracina altamente tóxica.

image

Frente a este escenario, las autoridades advirtieron a los lugareños sobre el posible hallazgo de otros tanques en la zona, debido a que más de uno suele caer sin control.