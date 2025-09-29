Una mujer saltó de una avioneta, falló su paracaídas y murió al impactar contra el suelo

Una mujer de 52 años murió este domingo en Miramar cuando el paracaídas que debía frenar su caída no se abrió tras lanzarse desde una avioneta.

El hecho ocurrió alrededor de las 14 en el aeroclub ubicado en el kilómetro 5,5 de la ruta 77 , según informaron medios locales. La víctima fue identificada como Rosana Mabel Back , oriunda de Misiones.

El accidente y la investigación

Back se arrojó desde la aeronave en el marco de una jornada de saltos junto a conocidos y miembros de la Asociación Civil Paracaidismo de Mar del Plata. Sin embargo, su equipo —que era de uso personal— habría presentado un desperfecto que impidió la apertura del paracaídas. Cayó violentamente contra el césped y murió en el acto.

Tras el impacto, efectivos de la Policía llegaron al lugar y confirmaron el deceso. Se dispuso el secuestro del arnés y la mochila de paracaídas para ser sometidos a peritajes. En la investigación interviene el fiscal de Delitos Culposos Germán Vera Tapia, a cargo de la UFI N°11, quien ordenó la realización de la autopsia para este lunes.

El comunicado del aeroclub

Horas después del accidente, el Aero Club Miramar emitió un comunicado en redes sociales en el que lamentó la tragedia y acompañó a los familiares, allegados y compañeros de la víctima.

En el mismo texto, la institución aclaró que no tiene relación con la actividad de paracaidismo que se desarrolla dentro del predio provincial donde ocurrió el hecho.