Qué provincias visitará Javier Milei antes de la presentación de su libro con show musical

A menos de un mes de las elecciones generales del 26 de octubre, el presidente Javier Milei intensifica su participación en la campaña electoral , retomando su actividad proselitista tras su reciente viaje a Nueva York. Esta intensificación responde a un desafío crucial para La Libertad Avanza (LLA): trasladar la alta intención de voto que mantiene Milei a los candidatos legislativos del espacio en todo el país .

Fuentes cercanas al Gobierno reconocen que esta no es una tarea sencilla . El principal obstáculo es que la mayoría de los postulantes de LLA son figuras nuevas con un bajo nivel de conocimiento público , e incluso, en muchos armados provinciales, se trata de candidatos que incursionan por primera vez para un cargo político nacional y marcan números bajos de conocimiento público .

Ante este panorama, el liderazgo de Milei se vuelve indispensable. Asesores del Gobierno han reconocido que "Solo Javier Milei tiene ese tipo de capacidad de arrastre". De hecho, el comando de campaña está estudiando la hoja de ruta del presidente, previendo que podría llegar a recorrer cerca de 10 destinos diferentes para poder levantar los armados provinciales.

La Agenda Proselitista del Presidente

Para apuntalar la presencia territorial y apoyar a sus postulantes legislativos, Milei ya ha comenzado su gira. Tras su paso por Tierra del Fuego, donde se mostró con los candidatos Agustín Coto (senador) y Miguel Rodríguez (diputado), su gira continuará el 3 de octubre por Santa Fe y Paraná (Entre Ríos). En Entre Ríos, compartirá actividades con el gobernador Rogelio Frigerio. Estos "raid proselitistas" están siendo planificados en "destinos de cercanía" para el líder libertario.

El cierre simbólico de esta etapa de campaña se realizará el 6 de octubre en el Movistar Arena. Allí, además de presentar un nuevo libro, se espera que Milei vuelva a cantar ante sus militantes y simpatizantes, en un evento que busca combinar política y espectáculo, y donde además se mostrará junto a miembros de su Gabinete y algunos candidatos.

Refuerzo Ministerial como Complemento

En paralelo al esfuerzo central de Milei, la estrategia de LLA también incluye una mayor exposición de ministros y funcionarios para ayudar a consolidar la presencia territorial.

Se prevé una intensificación en las apariciones públicas de varios ministros:

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (quien también es candidata al Senado por CABA), ha viajado recientemente a Mendoza para respaldar a Luis Petri, su excandidato a vicepresidente que ahora se postula como diputado nacional. Bullrich tiene intenciones de seguir realizando este tipo de viajes como referente nacional.

(quien también es candidata al Senado por CABA), ha viajado recientemente a Mendoza para respaldar a Luis Petri, su excandidato a vicepresidente que ahora se postula como diputado nacional. Bullrich tiene intenciones de seguir realizando este tipo de viajes como referente nacional. El ministro de Economía, Luis Caputo , también se sumará al calendario electoral.

, también se sumará al calendario electoral. Otros referentes económicos como Pablo Quirno (secretario de Finanzas) y Juan Pazo (titular de Arca), al igual que el trío conocido informalmente como "Las Tres Anclas" (Federico Furiase, Martín Vauthier y Felipe Núñez), combinarán su función pública con participación activa en medios y redes.

(Federico Furiase, Martín Vauthier y Felipe Núñez), combinarán su función pública con participación activa en medios y redes. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, tenía previsto viajar a Córdoba para apoyar al primer candidato a diputado nacional por esa provincia, Gonzalo Roca.

Este despliegue tiene como meta apuntalar a los candidatos legislativos y mantener el impulso de Milei en las encuestas, siendo las próximas semanas decisivas para definir la composición del Congreso.