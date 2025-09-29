lunes 29 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Campaña

Qué provincias visitará Javier Milei antes de la presentación de su libro con show musical

El presidente Javier Milei habría decidido cargarse al hombro la campaña libertaria para las elecciones de octubre. Antes del evento de presentación de nuevo libro, irá a dos provincias claves.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

A menos de un mes de las elecciones generales del 26 de octubre, el presidente Javier Milei intensifica su participación en la campaña electoral, retomando su actividad proselitista tras su reciente viaje a Nueva York. Esta intensificación responde a un desafío crucial para La Libertad Avanza (LLA): trasladar la alta intención de voto que mantiene Milei a los candidatos legislativos del espacio en todo el país.

Lee además
milei inauguro la feria internacional de turismo y defendio su gestion economica
Declaraciones

Milei inauguró la Feria Internacional de Turismo y defendió su gestión económica
un grupo de egresados cantaron contra los judios y javier milei califico el hecho de repudiable
Lamentable viral

Un grupo de egresados cantaron contra los judíos y Javier Milei calificó el hecho de "repudiable"

Fuentes cercanas al Gobierno reconocen que esta no es una tarea sencilla. El principal obstáculo es que la mayoría de los postulantes de LLA son figuras nuevas con un bajo nivel de conocimiento público, e incluso, en muchos armados provinciales, se trata de candidatos que incursionan por primera vez para un cargo político nacional y marcan números bajos de conocimiento público.

Ante este panorama, el liderazgo de Milei se vuelve indispensable. Asesores del Gobierno han reconocido que "Solo Javier Milei tiene ese tipo de capacidad de arrastre". De hecho, el comando de campaña está estudiando la hoja de ruta del presidente, previendo que podría llegar a recorrer cerca de 10 destinos diferentes para poder levantar los armados provinciales.

La Agenda Proselitista del Presidente

Para apuntalar la presencia territorial y apoyar a sus postulantes legislativos, Milei ya ha comenzado su gira. Tras su paso por Tierra del Fuego, donde se mostró con los candidatos Agustín Coto (senador) y Miguel Rodríguez (diputado), su gira continuará el 3 de octubre por Santa Fe y Paraná (Entre Ríos). En Entre Ríos, compartirá actividades con el gobernador Rogelio Frigerio. Estos "raid proselitistas" están siendo planificados en "destinos de cercanía" para el líder libertario.

El cierre simbólico de esta etapa de campaña se realizará el 6 de octubre en el Movistar Arena. Allí, además de presentar un nuevo libro, se espera que Milei vuelva a cantar ante sus militantes y simpatizantes, en un evento que busca combinar política y espectáculo, y donde además se mostrará junto a miembros de su Gabinete y algunos candidatos.

Refuerzo Ministerial como Complemento

En paralelo al esfuerzo central de Milei, la estrategia de LLA también incluye una mayor exposición de ministros y funcionarios para ayudar a consolidar la presencia territorial.

Se prevé una intensificación en las apariciones públicas de varios ministros:

  • La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (quien también es candidata al Senado por CABA), ha viajado recientemente a Mendoza para respaldar a Luis Petri, su excandidato a vicepresidente que ahora se postula como diputado nacional. Bullrich tiene intenciones de seguir realizando este tipo de viajes como referente nacional.
  • El ministro de Economía, Luis Caputo, también se sumará al calendario electoral.
  • Otros referentes económicos como Pablo Quirno (secretario de Finanzas) y Juan Pazo (titular de Arca), al igual que el trío conocido informalmente como "Las Tres Anclas" (Federico Furiase, Martín Vauthier y Felipe Núñez), combinarán su función pública con participación activa en medios y redes.
  • El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, tenía previsto viajar a Córdoba para apoyar al primer candidato a diputado nacional por esa provincia, Gonzalo Roca.

Este despliegue tiene como meta apuntalar a los candidatos legislativos y mantener el impulso de Milei en las encuestas, siendo las próximas semanas decisivas para definir la composición del Congreso.

Seguí leyendo

El peronismo quiere interpelar a Caputo y otros funcionarios por las "retenciones 0"

Milei suspendió la campaña en Tierra del Fuego tras incidentes y marchas opositoras

Piden que el papa León XIV interceda ante Maduro por el genderme argentino detenido

Guillermo Francos encabezó la cuarta reunión del Consejo de Mayo

Octubre llega carísimo: mirá todos los aumentos que se vienen

La ministra Palma habló de la elección del fiscal General: "No me interesa el apellido ni los vínculos"

Le revisamos el celular a Alejandro Gómez: el amor por sus hijas y sus particulares stickers de perritos

Vinculos narcos: Espert denuncia campaña sucia, y el peronismo lo quiere afuera de la comisión de Presupuesto

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¿aplica el cupo femenino en la conformacion de la terna para fiscal general?
Concurso histórico

¿Aplica el cupo femenino en la conformación de la terna para Fiscal General?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan
Pronóstico

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero
En las redes

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson.
Reporte oficial

Muerte en Chimbas: la ayuda de un cafetero y el rol de un camionero en medio de la desesperación

En mayo, CANME realizó su asamblea anual y presentó sus principales hitos y avances. La presencia del ministro de Salud, Amilcar Dobladez, reafirmó el respaldo institucional. En la foto, el directorio completo incluida la ahora desplazada Carolina Giménez. 
Escenario

Cambio de funcionarios en la conducción de CANME San Juan: la empresa estatal de cannabis busca jugar más fuerte

Un chico de 16 años le dio un tiro en el pecho a su cuñado porque golpeó a su hermana
Violencia

Un chico de 16 años le dio un tiro en el pecho a su cuñado porque golpeó a su hermana

Te Puede Interesar

Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia
Preocupación

Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Muerte del ciclista en Ullum: las dudas por el celular desaparecido y las claves para la fiscalía
Extraño caso

Muerte del ciclista en Ullum: las dudas por el celular desaparecido y las claves para la fiscalía

La fuga se produjo en esta dependencia policial.
Prófugo

Un preso pidió ir al baño, se fugó de la subcomisaría de Santa Lucía y horas más tarde lo recapturaron

Paula Guarnido: la profe que apostó al CrossFit en San Juan y ahora se centra en mujeres y adultos mayores
Personajes sanjuaninos

Paula Guarnido: la profe que apostó al CrossFit en San Juan y ahora se centra en mujeres y adultos mayores

Burger King, con sede en San Juan, busca nuevo dueño en Argentina
Negocios

Burger King, con sede en San Juan, busca nuevo dueño en Argentina