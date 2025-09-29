lunes 29 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Caja de Acción Social

Una por una, mirá las 44 movilidades que rematarán en San Juan

Se viene un nuevo remate de movilidades el 9 de octubre próximo en San Juan. Se trata de movilidades en desuso del Ministerio de Salud, desde camionetas a ciclomotores, te mostramos cómo está cada uno.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda y la Caja de Acción Social, lanzó un gran remate oficial de 44 movilidades pertenecientes al Ministerio de Salud de la provincia, que llama la atención por la cantidad de rodados en juego. Este evento es una imperdible oportunidad para quienes buscan tener su primer vehículo o renovar el actual, ya que una parte significativa de los lotes se ofrecerá "con base libre", es decir, sin un precio mínimo de partida.

Lee además
oportunidad unica en san juan: rematan 44 vehiculos del ministerio de salud, muchos sin precio base
Atención

Oportunidad única en San Juan: rematan 44 vehículos del Ministerio de Salud, muchos sin precio base
las imagenes de un san juan apocaliptico, hecho por la ia: asi quedarian algunos lugares iconicos
Viral

Las imágenes de un San Juan apocalíptico, hecho por la IA: así quedarían algunos lugares icónicos

La subasta se llevará a cabo el día 9 de octubre de 2025 a las 16:30 horas. El lugar designado es la Gerencia de Préstamos, ubicada en la calle Mendoza Nº 451 (Sur), en la Capital de San Juan.

Los interesados en inspeccionar los vehículos antes del remate podrán hacerlo durante la exhibición de bienes. Esta se realizará los días 6, 7 y 8 de octubre de 2025, de 14:00 a 18:00 hs, y el mismo día del remate, 9 de octubre, de 09:00 a 13:00 hs. El predio para la exhibición está en la calle Corrientes Nº 1090 (Este) y Urquiza, en la capital sanjuanina.

Para adjudicarse un lote, los compradores deberán abonar una seña del 10% del valor final, más el 10% correspondiente a la comisión de los martilleros. El pago del contado se realizará mediante transferencia bancaria inmediata. El saldo restante deberá cancelarse dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha del remate, también por transferencia.

Lo que va a remate

A continuación, se detalla la lista completa de las 44 movilidades que serán subastadas:

• Lote 01: Renault 6 GTL - sedán 4 puertas, Modelo 1981, Dominio VNI-494, Precio Base: BASE LIBRE.

image

• Lote 02: Rastrojero Frontal - Diésel, Modelo 1979, Dominio WEQ 817, Precio Base: BASE LIBRE.

image

• Lote 03: Ciclomotor Zanella 50cc., Modelo 1999, Dominio 831 CIC, Precio Base: BASE LIBRE.

image

• Lote 04: Furgoneta Renault Express RN, Modelo 1998, Dominio BVJ 033, Precio Base: BASE LIBRE.

image

• Lote 05: Renault 4 GTL - Sedán 4 puertas, Modelo 1984, Dominio VVH 909, Precio Base: BASE LIBRE.

image

• Lote 06: Chevrolet C10 - Pick Up, Modelo 1987, Dominio VNI 478, Precio Base: $ 350.000.

image

• Lote 07: Ciclomotor Zanella 50cc., Modelo 1999, Dominio 839 CIC, Precio Base: BASE LIBRE.

image

• Lote 08: Furgoneta Renault Express RN, Modelo 1998, Dominio BVJ 023, Precio Base: $ 150.000.

image

• Lote 09: Furgón Peugeot Partner 1.9 Diésel, Modelo 2008, Dominio HLZ 697, Precio Base: $ 350.000.

image

• Lote 10: Volkswagen 1500 sedán 4 puertas - Monovol, Modelo 1988, Dominio VHK 986, Precio Base: BASE LIBRE.

image

• Lote 11: Renault 6 GTL - sedán 4 puertas, Modelo 1981, Dominio VVQ 060, Precio Base: BASE LIBRE.

image

• Lote 12: Rastrojero - Diésel, Modelo 1978, Dominio WEQ 700, Precio Base: BASE LIBRE.

image

• Lote 13: Motocicleta Zanella ZB 110cc., Modelo 2010, Dominio 568 GGZ, Precio Base: BASE LIBRE.

image

• Lote 14: Peugeot Partner Furgón 1.9 Diésel, Modelo 2008, Dominio HLB 565, Precio Base: $ 350.000.

image

• Lote 15: Fiat Ducato - Diésel, Modelo 1994, Dominio WNW636, Precio Base: $ 450.000.

image

• Lote 16: Furgoneta Renault Express RN, Modelo 1998, Dominio BVJ 032, Precio Base: $ 150.000.

image

• Lote 17: Ciclomotor Zanella 50cc., Modelo 1999, Dominio 830 CIC, Precio Base: BASE LIBRE.

image

• Lote 18: Renault Kangoo RL - Diésel - Sedan 5 puertas, Modelo 2005, Dominio FDF 624, Precio Base: $ 350.000.

image

• Lote 19: Ciclomotor Zanella 50cc., Modelo 1999, Dominio 833 CIC, Precio Base: BASE LIBRE.

image

• Lote 20: Furgoneta Renault Express RN, Modelo 1998, Dominio BVJ 029, Precio Base: $ 150.000.

image

• Lote 21: Renault Kangoo Confort 1.5 DCI, Modelo 2009, Dominio HVV 449, Precio Base: $ 350.000.

image

• Lote 22: Citroën Berlingo Furgón 1.9 Diésel, Modelo 2007, Dominio GMG 748, Precio Base: $ 350.000.

image

• Lote 23: Chevrolet S10-2.8 TDI STD - 4x2 doble cabina, Modelo 2007, Dominio GMG 738, Precio Base: $ 500.000.

image

• Lote 24: Citroën Berlingo Furgón 1.9 Diésel, Modelo 2007, Dominio GMG 746, Precio Base: $ 350.000.

image

• Lote 25: Renault Master DCI 120, Modelo 2007, Dominio HCQ 071, Precio Base: $ 600.000.

image

• Lote 26: Ford F100 - Pick Up, Modelo 1992, Dominio VHL 011, Precio Base: $ 450.000.

image

• Lote 27: Citroën Berlingo Furgón 1.9 Diésel, Modelo 2008, Dominio FVV 720, Precio Base: $ 350.000.

image

• Lote 28: Ford F100 - sedán 4 puertas, Modelo 1987, Dominio VNK 980, Precio Base: $ 450.000.

image

• Lote 29: Ford F350 - Chasis, Modelo 1981, Dominio VHK 997, Precio Base: $ 600.000.

image

• Lote 30: Ford F100 - Pick Up, Modelo 1991, Dominio VNH 386, Precio Base: $ 450.000.

image

• Lote 31: Renault Trafic - Diésel, Modelo 2001, Dominio DRN 304, Precio Base: $ 800.000.

image

• Lote 32: Ford Ranger XL 4x4 - 2.8L Diésel - Pick Up, Modelo 2004, Dominio FOT 270, Precio Base: $ 800.000.

image

• Lote 33: Renault Master DCI 120, Modelo 2009, Dominio HVV 447, Precio Base: $ 800.000.

image

• Lote 34: Furgón Peugeot Bóxer 2.8 TD, Modelo 2006, Dominio FVV 748, Precio Base: $ 600.000.

image

• Lote 35: Ford F100 - Pick Up, Modelo 1991, Dominio VNH 388, Precio Base: $ 450.000.

image

• Lote 36: Renault Master DCI 120, Modelo 2009, Dominio HVV 445, Precio Base: $ 800.000.

image

• Lote 37: Mercedes Benz Sprinter 313 CDI, Modelo 2008, Dominio GVA 952, Precio Base: $ 800.000.

image

• Lote 38: Fiat Ducato 2.8 TD - TOV200, Modelo 2006, Dominio ETW 271, Precio Base: $ 800.000.

image

• Lote 39: Renault Master DCI 120, Modelo 2009, Dominio HVV 448, Precio Base: $ 800.000.

image

• Lote 40: Iveco Daily 49.12, Modelo 2004, Dominio FFU 402, Precio Base: $ 700.000.

image

• Lote 41: Mercedes Benz Sprinter 313 CDI, Modelo 2004, Dominio FOI 279, Precio Base: $ 800.000.

image

• Lote 42: Renault Master DCI 120, Modelo 2007, Dominio GNT 621, Precio Base: $ 600.000.

image

• Lote 43: Iveco Daily 49.12, Modelo 2004, Dominio FFU 403, Precio Base: $ 700.000.

image

• Lote 44: Toyota Hilux 4x4 - Pick Up, Modelo 2008, Dominio HKD 647, Precio Base: $ 800.000.

image
Temas
Seguí leyendo

Viejos conocidos, nuevas potencias y algunas sorpresas, así se conformó la delegación de San Juan para el Laborde

Un dato que destaca a San Juan: sorprendió con más uva orgánica cuando el país produce menos

San Juan confirmó la delegación que representará a la provincia en el Pre Cosquín 2026

Iniciaron un sumario contra Naturgy: tras el viento Sur, hace tres días que más de 200 suministros no tienen luz en San Juan

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan

Para ayudar: cómo y dónde se podrá donar sangre en San Juan en octubre

Buscan vicedirectores para dos de las escuelas más prestigiosas de San Juan: cómo postularse

Barrick cambia a su CEO estratégico y lo sucede otro conocido en San Juan: sale un Mark y entra otro Mark

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
En mayo, CANME realizó su asamblea anual y presentó sus principales hitos y avances. La presencia del ministro de Salud, Amilcar Dobladez, reafirmó el respaldo institucional. En la foto, el directorio completo incluida la ahora desplazada Carolina Giménez. 
Escenario

Cambio de funcionarios en la conducción de CANME San Juan: la empresa estatal de cannabis busca jugar más fuerte

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan
Pronóstico

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan

En mayo, CANME realizó su asamblea anual y presentó sus principales hitos y avances. La presencia del ministro de Salud, Amilcar Dobladez, reafirmó el respaldo institucional. En la foto, el directorio completo incluida la ahora desplazada Carolina Giménez. 
Escenario

Cambio de funcionarios en la conducción de CANME San Juan: la empresa estatal de cannabis busca jugar más fuerte

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero
En las redes

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson.
Reporte oficial

Muerte en Chimbas: la ayuda de un cafetero y el rol de un camionero en medio de la desesperación

Un chico de 16 años le dio un tiro en el pecho a su cuñado porque golpeó a su hermana
Violencia

Un chico de 16 años le dio un tiro en el pecho a su cuñado porque golpeó a su hermana

Te Puede Interesar

Una por una, mirá las 44 movilidades que rematarán en San Juan
Caja de Acción Social

Una por una, mirá las 44 movilidades que rematarán en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marcelo Orrego y Silvia Fuentes este lunes en la primera entrega de netbooks a estudiantes, en el Velódromo de Pocito.
Plan estatal

El Ministerio de Educación de San Juan prepara una nueva compra de computadoras: para quiénes

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson.
Reporte oficial

Muerte en Chimbas: la ayuda de un cafetero y el rol de un camionero en medio de la desesperación

Le revisamos el celular a Alejandro Gómez: su amor por sus hijas y sus particulares stickers de perritos
Paren en Off

Le revisamos el celular a Alejandro Gómez: su amor por sus hijas y sus particulares stickers de perritos

Viñedo de uva orgánica en Pocito, San Juan (gentileza: Fabril Alto Verde)
Tendencia nacional

Un dato que destaca a San Juan: sorprendió con más uva orgánica cuando el país produce menos