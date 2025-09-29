La ministra Palma habló de la elección del fiscal General: "No me interesa el apellido ni los vínculos"

La ministra de Gobierno, Laura Palma, delineó este lunes las características que, a su entender, debe reunir el próximo fiscal general de San Juan, un cargo clave en el esquema judicial de la provincia. “El fiscal general tiene una competencia mucho más amplia. No solamente debe tener conocimiento jurídico, sino también esa capacidad de liderazgo para manejar equipos, tomar decisiones correctas y trabajar de manera coordinada con los otros poderes del Estado”, afirmó en declaraciones a la prensa.

Palma subrayó que el proceso de selección, que se encuentra en manos del Consejo de la Magistratura, será determinante. “En esta instancia deben quedar tres personas que van a la Legislatura. Ahí los diputados son quienes votan y deciden quién ocupará el cargo”, explicó.

Consultada sobre si el nuevo fiscal debería seguir la línea de Eduardo Quattropani, quien dejó el cargo tras más de una década de gestión, la funcionaria evitó condicionar el perfil. “No me fijo en lo que se venía haciendo. Quattropani hizo una buena gestión, pero creo que cada persona debe tener su impronta. Lo importante es que estén capacitadas para llevar adelante una función tan importante”, señaló.

Además, la ministra remarcó que la decisión debe alejarse de presiones políticas o familiares: “A mí no me interesa el apellido ni los vínculos con un partido u otro. Creo que puede ser una persona muy capaz independientemente de su familiar o filiación política”.