miércoles 24 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Polémica

El peronismo quiere destituir a Guillermo Francos: ¿Qué pasa si lo consigue?

El peronismo en el Congreso quiere ejecutar una moción de censura contra Guillermo Francos. Las moción es una atribución constitucional poco conocida, y rescatada del parlamentarismo europeo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sin título

El Jefe de Gabinete de Ministros es una figura incorporada por la reforma constitucional de 1994 que, si bien proviene de los sistemas parlamentarios, no tiene las mismas características funcionales y fue injertado en el marco de un modelo presidencialista que, más allá de los deseos constituyentes, lejos está de poder definirse como atenuado.

Lee además
diputados quieren destituir a guillermo francos
Congreso

Diputados quieren destituir a Guillermo Francos
atentado a cfk: piden la absolucion del jefe de la banda de los copitos
Justicia

Atentado a CFK: Piden la absolución del jefe de "La banda de los copitos"

El Jefe de Gabinete de Ministros ejerce las funciones encomendadas por la Constitución argentina en el art. 100 con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, esto implica que depende de la confianza otorgada por el Presidente con la designación y de la confianza mantenida por el Congreso mientras dure la designación en el cargo. Es un cargo sostenido por la confianza sincrónica del Presidente y del Congreso. Por dicho motivo, puede ser removido de múltiples maneras: por decisión exclusiva del Presidente (art. 99.7 de la Constitución argentina); mediante juicio político tramitado en el Congreso mediante el cual también pueden ser declarado “incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a su sueldo en la Nación” (arts. 53, 59, 60 de la Constitución argentina), y a través de una moción de censura negativa sustanciada por el Congreso (art. 101 de la Constitución argentina).

El art. 101 de la Constitución argentina le otorga al Congreso la potestad de interpelar al Jefe de Gabinete de Ministros a los efectos del tratamiento de una moción de censura que puede derivar en la remoción del cargo. La interpelación o presentación de la moción requiere el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores. La remoción exige el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. Se trata de una moción de censura exclusivamente negativa debido a que el Congreso puede removerlo pero no puede designar a un nuevo Jefe de Gabinete de Ministros en su reemplazo.

Ahora bien: ¿cuál es el efecto o alcance de la remoción por moción de censura negativa? Como la misma implica la pérdida de confianza del Congreso en el ámbito de la responsabilidad política que tiene el Jefe de Gabinete de Ministros ante el Congreso, el removido no puede ser designado por el Presidente hasta tanto no cambie la composición del mismo. De esta manera, cada forma de remoción tiene un efecto distinto: si lo decide el Presidente puede volver a nombrarlo cuando quiera, si lo hace el Congreso por juicio político no puede ser nombrado por el término de la inhabilitación, si lo dispone el Congreso a través de una moción de censura no puede ser designado de nuevo en el cargo mientras se mantenga la composición del Congreso.

Otra interpretación más intensa de los efectos de la remoción sostiene la imposibilidad de una nueva designación mientras dure el mandato del Presidente, puesto que la pérdida de confianza del Congreso es irreversible. De esta manera, el vínculo político roto no se recompone con el paso del tiempo y la eficacia de la censura no puede ser sorteada mediante una nueva designación dentro del mismo período presidencial.

El Convencional Constituyente de 1994 intentó reforzar el control legislativo sobre la figura del Jefe de Gabinete de Ministros. Para cumplir con esa finalidad de manera efectiva, la moción de censura debe impedir su redesignación hasta que la composición del órgano de control se modifique, lo que ocurre con la renovación periódica de Diputados y Senadores. La remoción expresa la voluntad política del Congreso en términos de pérdida de confianza en el Jefe de Gabinete de Ministros y esa decisión debe ser garantizada mientras se mantenga la misma composición parlamentaria. En otras palabras, permitir la redesignación inmediata por parte del Poder Ejecutivo constituiría una violación indirecta del artículo 101 de la Constitución argentina.

La moción de censura no es un mecanismo simbólico ni un gesto político carente de efectos, sino un instrumento de control destinado a equilibrar la concentración de poder en un régimen presidencialista. De este modo, el ideario de la reforma constitucional de 1994 se cumple de manera plena: el Congreso conserva una herramienta real para condicionar la permanencia del funcionario más relevante después del Presidente. La prohibición de redesignación durante la misma composición parlamentaria garantiza que la pérdida de confianza tenga consecuencias prácticas, refuerza la división de poderes y afirma la vigencia de un principio esencial: el respeto a la decisión política de los representantes del pueblo y de las provincias.

La moción de censura al Jefe de Gabinete de Ministros se erige como un hito en la construcción de un sistema constitucional más equilibrado, donde la responsabilidad política deja de ser un enunciado abstracto para convertirse en un límite concreto al poder presidencial.

Temas
Seguí leyendo

El nuevo "Che Milei" de Cristina Kirchner tras el acuerdo con Estados Unidos

La razón detrás del particular recorrido de la caravana de empleados judiciales en San Juan

Georgieva, tras el encuentro con Milei: "En el camino correcto"

Unificaron la Causa Libra: mirá en manos de qué juez quedó

Sergio Uñac, entre los senadores con mayor patrimonio, tras declarar casi $600.000.000

Un famoso fiscal sanjuanino que concursa para fiscal General denunció que le falsificaron la firma para afiliarlo a un partido

Con Trump y Milei: ¿peligra o no el radiotelescopio chino para San Juan?

Eva Acosta y su última conversación de WhatsApp: el recuerdo de su infancia y planes domingueros

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un famoso fiscal sanjuanino que concursa para fiscal general denuncio que le falsificaron la firma para afiliarlo a un partido
Revuelo

Un famoso fiscal sanjuanino que concursa para fiscal General denunció que le falsificaron la firma para afiliarlo a un partido

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién es la sanjuanina que quiso evadir un control diciendo que era abogada
Polémica

Quién es la sanjuanina que quiso evadir un control diciendo que era abogada

Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos
Importante

Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos

No somos asesinos de perros: el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía
Descargo

"No somos asesinos de perros": el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía

Subsistía con la venta de bizcochuelos y planeaba empezar de cero en Mendoza tras una causa narco: la vida de Danisa, la mujer marcada por un incendio fatal
Tragedia en 25 de Mayo

Subsistía con la venta de bizcochuelos y planeaba empezar de cero en Mendoza tras una causa narco: la vida de Danisa, la mujer marcada por un incendio fatal

Un inmueble de Tucumán casi Rivadavia, en la Peatonal.
Comercio

El rubro de venta de calzados, en alerta, tras el cierre de dos negocios en el microcentro sanjuanino: por qué motivo

Te Puede Interesar

La empleada del Registro Civil y los Navarro, los principales sospechosos.
Registro Civil de Pocito

Los nombres de los 8 nuevos imputados en el caso de los falsos DNI y la trama de las estafas por $120.000.000

Por Walter Vilca
Perro asesinado en Santa Lucía: acusan a un cirujano de amenazar con un arma a dos menores
Nuevo capítulo

Perro asesinado en Santa Lucía: acusan a un cirujano de amenazar con un arma a dos menores

River va por la hazaña: enfrenta a Palmeiras por el pasaje a semifinales de la Libertadores
A todo o nada

River va por la hazaña: enfrenta a Palmeiras por el pasaje a semifinales de la Libertadores

Los Azules abrió una puerta en el Banco Mundial para conseguir plata para construir la mina en Calingasta
Minería

Los Azules abrió una puerta en el Banco Mundial para conseguir plata para construir la mina en Calingasta

Cayó en Caucete un ladrón con casi medio millón de pesos y cocaína
Inseguridad

Cayó en Caucete un ladrón con casi medio millón de pesos y cocaína