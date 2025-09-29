lunes 29 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Justicia

José Luis Espert, tras sospechas de vínculos narcos, complicado con su declaración jurada

El diputado oficialista, relacionado con un empresario acusado y preso por narcotráfico, suma sospechas por inconsistencias en la declaración jurada patrimonial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Las últimas declaraciones juradas de José Luis Espert, diputado de La Libertad Avanza y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, revelan inconsistencias que no se explica por errores menores: Varianza SA, su empresa, aparece valuada en $1 este año, cuando en 2023 se declaró con un valor de $50.000.

Lee además
triple femicidio en florencio varela: espert arremetio contra kicillof
Campaña

Triple femicidio en Florencio Varela: Espert arremetió contra Kicillof
le revisamos el celular a alejandro gomez: su amor por sus hijas y sus particulares stickers de perritos
Paren en Off

Le revisamos el celular a Alejandro Gómez: su amor por sus hijas y sus particulares stickers de perritos

El informe señala también que las superficies de sus propiedades varían drásticamente de un año al otro: su casa en Beccar figura con 250 m² en 2023 y pasa a 472 m² en 2024; otra propiedad en Pergamino aparece de 1 m² un año y, al siguiente, con 212 m².

Los dólares bancarizados declarados bajaron de US$34.000 en 2023 a apenas US$ 281 en 2024, mientras que mantienen una declaración en efectivo de dólares sin cambios.

Estas revelaciones ocurren justo cuando Espert se encuentra en el ojo del huracán por su cercanía con Fred Machado, el empresario detenido por narcotráfico y fraude, y las acusaciones de financiación que lo vinculan con figuras de dudosa reputación.

Las inconsistencias patrimoniales, en este marco, llegan como leña al fuego y potencian los cuestionamientos, a menos de un mes de las elecciones donde competirá como cabeza de la lista de Diputados Nacionales de Milei en la Provincia de Buenos Aires.

Varianza SA es la sociedad que aparece ahora casi sin valor, pero en años recientes cumplía una función tangible en declaraciones previas. La caída abrupta de su valuación —y sin explicación clara— para analistas tributarios y contables sugiere más que un ajuste fiscal: indica riesgo de fallas graves en la declaración, posibles maniobras de maquillaje patrimonial o uso político de la opacidad.

Aunque no hay una respuesta pública contundente por parte de Espert más allá de sus habituales críticas, la Oficina Anticorrupción ya estaría analizando estos documentos con atención. Se espera que soliciten aclaraciones sobre los inmuebles, los bienes declarados, las variaciones abruptas y también sobre la empresa que ahora aparece con valor simbólico de un peso.

NA/Agencias

Temas
Seguí leyendo

Vinculos narcos: Espert denuncia campaña sucia, y el peronismo lo quiere afuera de la comisión de Presupuesto

Una por una, mirá las 44 movilidades que rematarán en San Juan

El Ministerio de Educación de San Juan prepara una nueva compra de computadoras: para quiénes

La confianza en el Gobierno cayó a su nivel más bajo desde el inicio del mandato

Radiotelescopio CART en Barreal: Marcelo Orrego, entre la cautela y el optimismo

Fiesta Nacional del Sol: ultiman detalles para la venta de entradas con opciones de financiación

Le revisamos el celular a Martín Vega: conversaciones familiares y emojis reveladores

¿Aplica el cupo femenino en la conformación de la terna para Fiscal General?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
En mayo, CANME realizó su asamblea anual y presentó sus principales hitos y avances. La presencia del ministro de Salud, Amilcar Dobladez, reafirmó el respaldo institucional. En la foto, el directorio completo incluida la ahora desplazada Carolina Giménez. 
Escenario

Cambio de funcionarios en la conducción de CANME San Juan: la empresa estatal de cannabis busca jugar más fuerte

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan
Pronóstico

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan

En mayo, CANME realizó su asamblea anual y presentó sus principales hitos y avances. La presencia del ministro de Salud, Amilcar Dobladez, reafirmó el respaldo institucional. En la foto, el directorio completo incluida la ahora desplazada Carolina Giménez. 
Escenario

Cambio de funcionarios en la conducción de CANME San Juan: la empresa estatal de cannabis busca jugar más fuerte

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero
En las redes

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson.
Reporte oficial

Muerte en Chimbas: la ayuda de un cafetero y el rol de un camionero en medio de la desesperación

Un chico de 16 años le dio un tiro en el pecho a su cuñado porque golpeó a su hermana
Violencia

Un chico de 16 años le dio un tiro en el pecho a su cuñado porque golpeó a su hermana

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa. 
Accidente

Una nena de 2 años fue atropellada por un remis que se dio a la fuga en Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una por una, mirá las 44 movilidades que rematarán en San Juan
Caja de Acción Social

Una por una, mirá las 44 movilidades que rematarán en San Juan

Marcelo Orrego y Silvia Fuentes este lunes en la primera entrega de netbooks a estudiantes, en el Velódromo de Pocito.
Plan estatal

El Ministerio de Educación de San Juan prepara una nueva compra de computadoras: para quiénes

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson.
Reporte oficial

Muerte en Chimbas: la ayuda de un cafetero y el rol de un camionero en medio de la desesperación

Le revisamos el celular a Alejandro Gómez: su amor por sus hijas y sus particulares stickers de perritos
Paren en Off

Le revisamos el celular a Alejandro Gómez: su amor por sus hijas y sus particulares stickers de perritos