martes 30 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

Estafa Libra: Karina Milei volvió a faltar a la convocatoria de Diputados

La secretaria de la Presidencia Karina Milei volvió a eludir la comparecencia ante la comisión de Diputados que investiga la estafa Libra. El cuerpo amplió el número de convocados, incluyendo a Hayden Davis y a Julian Peh.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Sin la presencia de los funcionarios citados, la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $Libra se reunió este martes y aprobó que a través de la Secretaría Parlamentaria se comuniquen con la Secretaría General de Presidencia de la Nación, a cargo de Karina Milei, para acordar una fecha tentativa de citación consensuada sobre sus posibilidades. Cabe recordar que estaba citada a esta reunión, pero a diferencia de la semana pasada no hubo aviso por la ausencia.

Lee además
la oposicion logro dictamen para avanzar en la interpelacion de karina milei
Presuntas Coimas

La oposición logró dictamen para avanzar en la interpelación de Karina Milei
Karina Milei y Juan Manuel López
Interpelación

Diputado no quiere citar a Karina Milei porque "se comunica con mucha dificultad"

La reunión contó con la presencia de únicamente los integrantes del flanco opositor, quienes, además, avalaron la citación de Hayden Davis, principal imputado en la Causa $LIBRA; Charles Hoskinson, empresario que declaró que le “pidieron” plata; a Julián Peh; y al empresario crypto Diógenes Casares. Por otro lado, se aprobó la solicitud de información de ambos oficios del exchange Binance al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°8 donde el denunciado es el presidente de la Nación, Javier Milei.

En el inicio de la reunión, el presidente Maximiliano Ferraro informó que fueron presentados los pedidos de comparecencia en el Juzgado Federal N°10 que cayó en el Julián Ercolini. La petición judicial es sobre Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción, y María Florencia Zicavo, a cargo de la extinta Unidad de Tareas Investigativas (UTI), ausentes en las reuniones informativas del 9 y 23 de septiembre.

Una vez que el debate comenzó, el diputado cordobés Oscar Agost Carreño de Encuentro Federal relató brevemente los avances en la causa llevada adelante por la justicia de Estados Unidos: “Davis respondió ayer y cerca de 50 veces -sin nombrarlo- culpa al presidente de Argentina”. Agregó que además que el emprendedor crypto “dice que la gente confió en el presidente y por eso se metieron en este negocio”.

También, remarcó que dentro de la investigación fueron aportados “los chats filtrados donde él alardeaba que le mandaba dinero a la hermana de presidente y hacía lo que quería”. Del mismo modo, añadió que “se habla de que la familia Davis son un ‘clan de estafadores’ que tienen base en Dubai y que es raro que nadie del Gobierno lo haya advertido”.

Por último, cargó que “Hayden Davis estaría instalado en Dubai o en Hong Kong, países que no tienen extradición”, y concluyó: “Todos los actores que han entrado a esa causa han coincidido en culpar a Javier Milei y a su hermana, incluso, los demandados responsabilizan al presidente y a su círculo”. “el presidente fue motor indispensable y Karina Milei es parte del esquema en la parte oratoria, estamos reclamando que den explicaciones”, cerró.

Sobre la ausencia de Karina Milei, Esteban Paulón refirió que “hoy teníamos prevista la participación de Karina Milei y no tengo registro que se haya ido de viaje”. Luego, agregó que “no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que el Gobierno no puede demostrar ser un gobierno honesto”. En esa línea, el diputado formoseño Fernando Carbajal afirmó que “hemos tenido un exceso de buenos modales con la secretaria general de Presidencia y con mucha soberbia, ni siquiera nos responde”. “Empiezo a sentir que los funcionarios del Ejecutivo lo están tomando como gesto de tibieza”, cargó.

Temas
Seguí leyendo

Mauricio Macri confirmó que se reunió con Javier Milei en Olivos

Las versiones extraoficiales sobre el aterrizaje de un avión de los EE.UU. en Barreal y la relación con el CART

Milei, a un mes de las elecciones: "Hemos sacado a 12 millones de argentinos de la pobreza"

Quién es Fred Machado, el narcotraficante al que relacionan con José Luis Espert

Por decreto, Javier Milei autorizó el ingreso de tropas norteamericanas a la Argentina

El Riesgo País, por arriba de los 1.200 puntos

Billeteras virtuales suspendieron la venta de dólar oficial

Presentaron un proyecto para echar a José Luis Espert de la Cámara de Diputados

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
por decreto, javier milei autorizo el ingreso de tropas norteamericanas a la argentina
DNU

Por decreto, Javier Milei autorizó el ingreso de tropas norteamericanas a la Argentina

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Escándalo en una heladería de Rivadavia: padre e hijo discutieron y uno sacó un arma de fuego
Insólito

Escándalo en una heladería de Rivadavia: padre e hijo discutieron y uno sacó un arma de fuego

Encontraron a la joven que se fue de su casa tras conocer a un chico en redes sociales: ¿dónde estaba?
Buena noticia

Encontraron a la joven que se fue de su casa tras conocer a un chico en redes sociales: ¿dónde estaba?

Beba atropellada por un taxi en Capital: detienen al dueño del auto y a otro que lo engancharon sacándole las calcomanías
Investigación

Beba atropellada por un taxi en Capital: detienen al dueño del auto y a otro que lo engancharon sacándole las calcomanías

Cómo será la primavera 2025 en San Juan, según los pronósticos.
Pronóstico

Martes luminoso y con giros inesperados en clima de San Juan

Fuente: Radio Manantial.
Calingasta

Sorpresa en Barreal por la llegada de un avión de la Embajada de Estados Unidos a El Leoncito: ¿qué pasó?

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Una pareja sanjuanina fue estafada en $10.000.000 cuando intentó vender un horno

Por Redacción Tiempo de San Juan
La única foto del avión americano.
Sorpresa en El Leoncito

Las versiones extraoficiales sobre el aterrizaje de un avión de los EE.UU. en Barreal y la relación con el CART

El sujeto que recibió una indemnización millonaria por error fue imputado y embargado por $140.000.000
Complicado

El sujeto que recibió una indemnización millonaria por error fue imputado y embargado por $140.000.000

Mano a mano con Gioja: de Palito Ortega a la marcha peronista, del recuerdo de Néstor a la confesión sobre Uñac y el freno a Milei video
Paren las Rotativas

Mano a mano con Gioja: de Palito Ortega a la marcha peronista, del recuerdo de Néstor a la confesión sobre Uñac y el freno a Milei

El hombre que apuntó a su hijo con un arma en una heladería de Rivadavia es un expresidente de Sportivo
Tras elescándalo

El hombre que apuntó a su hijo con un arma en una heladería de Rivadavia es un expresidente de Sportivo