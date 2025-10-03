Multa de $77.000 para quienes le saquen fotos a su voto con la boleta única

El debut de la boleta única papel en elecciones nacionales vendrá acompañado de nuevas reglas estrictas: quienes fotografíen su voto y lo difundan en redes sociales u otros medios se enfrentarán a multas de $77.000.
El Juzgado Federal N°1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla, dispuso sanciones económicas para quienes compartan imágenes de su sufragio. La medida busca impedir presiones y controles políticos en las elecciones con boleta única papel.
La disposición fue adoptada por el Juzgado Federal N°1 de La Plata, bajo la conducción de Alejo Ramos Padilla. Según el tribunal, esta limitación apunta a garantizar la libertad del votante y evitar mecanismos de control o condicionamiento durante el acto electoral.
La sanción se ampara en el Código Nacional Electoral. El artículo 71, inciso G, prohíbe expresamente a los electores sacar fotos a la boleta dentro del cuarto oscuro. Además, el artículo 128 establece que el incumplimiento puede ser penado con multas de hasta 200 módulos electorales, cifra que actualmente equivale a $77.000.
La secretaria electoral del juzgado, Daniela Sayal, explicó que el refuerzo de esta norma responde a la necesidad de impedir que punteros o estructuras políticas ejerzan presión sobre el votante mediante la exigencia de mostrar el sufragio emitido.
La restricción quedó incorporada en la reforma de la ley de boleta única, aprobada el 1 de octubre del año pasado, y regirá desde la próxima elección nacional.