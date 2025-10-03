viernes 3 de octubre 2025

Atención

Multa de $77.000 para quienes le saquen fotos a su voto con la boleta única

El Juzgado Federal N°1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla, dispuso sanciones económicas para quienes compartan imágenes de su sufragio. La medida busca impedir presiones y controles políticos en las elecciones con boleta única papel.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El debut de la boleta única papel en elecciones nacionales vendrá acompañado de nuevas reglas estrictas: quienes fotografíen su voto y lo difundan en redes sociales u otros medios se enfrentarán a multas de $77.000.

La disposición fue adoptada por el Juzgado Federal N°1 de La Plata, bajo la conducción de Alejo Ramos Padilla. Según el tribunal, esta limitación apunta a garantizar la libertad del votante y evitar mecanismos de control o condicionamiento durante el acto electoral.

La sanción se ampara en el Código Nacional Electoral. El artículo 71, inciso G, prohíbe expresamente a los electores sacar fotos a la boleta dentro del cuarto oscuro. Además, el artículo 128 establece que el incumplimiento puede ser penado con multas de hasta 200 módulos electorales, cifra que actualmente equivale a $77.000.

La secretaria electoral del juzgado, Daniela Sayal, explicó que el refuerzo de esta norma responde a la necesidad de impedir que punteros o estructuras políticas ejerzan presión sobre el votante mediante la exigencia de mostrar el sufragio emitido.

La restricción quedó incorporada en la reforma de la ley de boleta única, aprobada el 1 de octubre del año pasado, y regirá desde la próxima elección nacional.

