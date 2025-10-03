viernes 3 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Alianza

Milei, tras una nueva reunión con Macri: "Acordamos trabajar juntos"

El presidente Javier Milei posteó en redes sociales minutos después de terminar la segunda reunión con Mauricio Macri en 5 días, después de 1 año de incomunicación.

Por Guido Berrini
image

En medio del escándalo por los vínculos de José Luis Espert con el presunto narco Fred Machado, el presidente Javier Milei se volvió a reunir este viernes con el exmandatario Mauricio Macri en la Quinta de Olivos. Fue una "reunión muy fructífera", dijo el Presidente, al cabo del encuentro, que se extendió casi dos horas. "Acordamos trabajar en conjunto a partir del 27 de octubre", añadió el libertario, que así reconoció que el acercamiento se concretará recién después de las elecciones.

Lee además
mauricio macri confirmo que se reunio con javier milei en olivos
Encuentro

Mauricio Macri confirmó que se reunió con Javier Milei en Olivos
macri y milei vuelven a juntarse en la quinta de olivos
Aliados

Macri y Milei vuelven a juntarse en la Quinta de Olivos
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/JMilei/status/1974230614363492548?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1974230614363492548%7Ctwgr%5E17a86bf5aacc9dca1cc48b4b8ab3ebb8ddec4e21%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fpolitica%2Fjavier-milei-medidas-vivo-medio-escandalo-espert-presidente-reune-mauricio-macri-olivos-busca-apoyo-politico_0_FmT2gDqRnD.html&partner=&hide_thread=false

"Recién hemos terminado una muy fructífera reunión con el expresidente (EL PRESI) Mauricio Macri, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en la que acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de Octubre, para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro País para que sea grande nuevamente", posteó el Presidente tras la reunión.

Así, Milei y Macri sellaron un nuevo pacto pero recién después de las elecciones generales del domingo 26 de octubre, en la que se renueva un tercio del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados.

Seguí leyendo

Qué plazo tiene Milei para sacar a Espert de la boleta en PBA, y cuánto le costaría

Canasta básica del jubilado: Estiman que ya superó el millón y medio de pesos

Un grupo de países salieron a apoyar a Argentina en su apelación contra el fallo por YPF

El FMI y EEUU acuerdan "amplios planes de asistencia financiera" para Javier Milei

Qué dice la prensa de Guatemala sobre la minera que le habría pagado a Espert los 200.000 dólares

Elecciones en el SEC: pese a que hay una sola lista hubo gran movimiento de votantes

Adorni, contundente sobre el caso Espert: "Está obligado a dar todas las explicaciones que hagan falta"

Javier Milei mantuvo su respaldo a José Luis Espert: "Inmunda y burda operación"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
En San Juan no se aplica la tolerancia cero de alcohol en conductores.
Escenario complejo

Un funcionario provincial reabrió el debate por el alcohol cero al volante en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Viento Zonda.
Clima

Alerta amarilla en San Juan: se espera viento Zonda con ráfagas de hasta 70 km/h

Triple femicidio: La autopsia reveló que la menor de 15 años asesinada sufrió un shock hipovolémico
Crimen

Triple femicidio: La autopsia reveló que la menor de 15 años asesinada sufrió un "shock hipovolémico"

Un sismo de casi 6 grados sacudió a una provincia del norte argentino
Susto

Un sismo de casi 6 grados sacudió a una provincia del norte argentino

Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales
Tribunales

Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales

Según los pronósticos, vientos de distintas direcciones impactarán en San Juan este viernes, mañana sábado y el domingo.
Despeinados

San Juan, bajo el impacto del viento durante tres días: dónde y cuándo se sentirá con más fuerza

Te Puede Interesar

La madre todoterreno de las campeonas blaugranas video
Pasiones del Interior

La "madre" todoterreno de las campeonas blaugranas

Por Luz Ochoa
El Pipi convocó al goleador de la Reserva de San Martín para el partido contra Instituto
Torneo Clausura

El Pipi convocó al goleador de la Reserva de San Martín para el partido contra Instituto

¿Arranca antes la temporada de verano? Piden adelantar la habilitación de las playas en San Juan
El chapuzón, más cerca

¿Arranca antes la temporada de verano? Piden adelantar la habilitación de las playas en San Juan

Allanamiento en Villa Krause: secuestraron droga, dinero y detuvieron a dos hombres
Rawson

Allanamiento en Villa Krause: secuestraron droga, dinero y detuvieron a dos hombres

Confirmaron los horarios para el regreso del TC2000 en El Zonda
¡No falta nada!

Confirmaron los horarios para el regreso del TC2000 en El Zonda