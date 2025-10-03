Milei, tras una nueva reunión con Macri: "Acordamos trabajar juntos"

En medio del escándalo por los vínculos de José Luis Espert con el presunto narco Fred Machado, el presidente Javier Milei se volvió a reunir este viernes con el exmandatario Mauricio Macri en la Quinta de Olivos. Fue una "reunión muy fructífera", dijo el Presidente , al cabo del encuentro, que se extendió casi dos horas. "Acordamos trabajar en conjunto a partir del 27 de octubre", añadió el libertario, que así reconoció que el acercamiento se concretará recién después de las elecciones.

REUNIÓN EN OLIVOS Recién hemos terminado una muy fructífera reunión con el expresidente (EL PRESI) @mauriciomacri , el Jefe de Gabinete @GAFrancosOk y la Secretaria General de la Presidencia @KarinaMileiOk en la que acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de Octubre,…

"Recién hemos terminado una muy fructífera reunión con el expresidente (EL PRESI) Mauricio Macri, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en la que acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de Octubre, para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro País para que sea grande nuevamente", posteó el Presidente tras la reunión.

Así, Milei y Macri sellaron un nuevo pacto pero recién después de las elecciones generales del domingo 26 de octubre, en la que se renueva un tercio del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados.