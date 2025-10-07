martes 7 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En medio del escándalo

Espert evalúa tomarse una licencia como diputado hasta el fin de su mandato

Su puesto en la Cámara Baja vence el 9 de diciembre. El domingo, renunció a su candidatura en la lista de PBA tras las denuncias por sus viajes en el avión de un empresario vinculado a los narcos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En las últimas horas, y pese a la resistencia, José Luis Espert renunció a su candidatura como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista de La Libertad Avanza, y también dejó su cargo en la presidencia de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja.

Lee además
un diputado sanjuanino, presente en el acto de milei en el movistar arena
Apoyo local

Un diputado sanjuanino, presente en el acto de Milei en el Movistar Arena
la expropiacion millonaria para la ciudad judicial que no fue y un nuevo capitulo: ahora, piden compensacion por la estructura de la antena de colon
Tribunales

La expropiación millonaria para la Ciudad Judicial que no fue y un nuevo capítulo: ahora, piden compensación por la estructura de la antena de Colón

El presidente del cuerpo, Martín Menem, sin embargo, ya había oficializado el llamado a sesión para el miércoles a las 12. En ella, se tratarán tanto la separación de Espert de la Comisión de Presupuesto como los cambios a la ley que regula la utilización de los DNU por parte del Poder Ejecutivo y numerosos pedidos de interpelación a funcionarios nacionales, como la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, por las denuncias en el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En este contexto, el economista solicitaría una licencia hasta terminar su mandato el próximo 9 de diciembre.

Esta convocatoria será la primera en el recinto tras la renuncia de Espert a su candidatura y a la Comisión que debe discutir el Presupuesto 2026. Consumada la salida, la oposición emplazará a la Comisión, que será conducida por el oficialista Bertie Benegas Lynch para fijar un cronograma del debate y ponerle fecha a la firma de los dictámenes. Espert no estaría en el recinto el próximo miércoles y se pondría a consideración su pedido de licencia, si finalmente termina de concretarse.

En paralelo, el diputado radical Facundo Manes (Democracia para Siempre) insistirá con la expulsión directa de Espert de la Cámara baja. Como señaló en sus fundamentos: “La aplicación de una sanción de esta naturaleza exige, por mandato constitucional, el voto afirmativo de las dos terceras partes de los miembros presentes, lo que refleja la gravedad y la excepcionalidad del acto”.

La defensa de José Luis Espert

Los libertarios y el Pro son los principales respaldos del renunciado candidato en el Parlamento. “Ahora es el momento de que se muestre el Colorado (Diego) Santilli”, le dijo a TN un diputado de la mesa del bloque que conduce Cristian Ritondo.

La bancada cuenta con un total de 35 diputados, pero hay algunos que no acompañan las decisiones del partido que preside Mauricio Macri, como Álvaro González y Héctor Baldassi, cercanos al exalcalde Horacio Rodríguez Larreta. Silvia Lospennato también está alejada de las estrategias legislativas del Pro, luego de las últimas elecciones en la Ciudad de Buenos Aires.

Pero la mayoría del bloque que conduce Ritondo defenderá a José Luis Espert e intentará frenar la sesión del miércoles. La última semana el Pro buscó convencer a La Libertad Avanza de que lo mejor tanto en el Congreso, como para la campaña electoral era que el diputado Espert se alejara de la conducción de Presupuesto y Hacienda.

“La oposición tiene los números para sacarlo en el recinto”, le transmitieron a Martín Menem, a Gabriel Bornoroni, jefes de los diputados y del bloque oficialista, respectivamente, y al propio Espert.

Por su parte, el Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuestionó a la oposición y habló sobre la sesión de este miércoles. “Como si todo esto fuera poco, es al primer gobierno en la historia al cual le pretenden limitar las facultades de emitir Decretos de Necesidad y Urgencia, garantizadas por la Constitución Nacional, facultad con las que contaron todos los presidentes anteriores, incluso teniendo mayorías absolutas en las dos Cámaras y que patentaron la frase de que el Congreso era la escribanía del Ejecutivo”, expuso.

Seguí leyendo

Denuncian penalmente a Javier Milei por revelar que fue él "quien tomó la decisión de que vaya presa" Cristina Kirchner

El Consejo de la Magistratura quiere definir la terna el jueves, pero hay olor de que se pasa para después de las elecciones

Tres años después, la Corte Suprema definiría esta semana la extradición de Fred Machado

A puro rock: Milei cantó a Charly, a los Ratones, y agradeció a las Fuerzas del cielo

Por caída en las ventas, cierra una fábrica que llegó a ganar el mundial del alfajor

Causa Cuadernos: La Justicia rechazó las ofertas económicas de empresarios para evitar los juicios

¿Cuánto costaría reimprimir las boletas sin la cara de Espert?

El Gobierno nacional simplificó los trámites para la importación de bienes mineros

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la expropiacion millonaria para la ciudad judicial que no fue y un nuevo capitulo: ahora, piden compensacion por la estructura de la antena de colon
Tribunales

La expropiación millonaria para la Ciudad Judicial que no fue y un nuevo capítulo: ahora, piden compensación por la estructura de la antena de Colón

Por Natalia Caballero

Las Más Leídas

Imágenes ilustrativas
Aberrante

Un hombre abusó de una mujer en un colectivo en el microcentro: no lo pueden identificar porque da otro DNI

Denuncian por un delito sexual a un histórico jugador de hockey y ex campeón del mundo
Exclusivo

Denuncian por un delito sexual a un histórico jugador de hockey y ex campeón del mundo

Dictan un año de prisión preventiva para El Chato Carrizo, el acusado de ejecutar a Nicole Bajinai
Crimen en el B° Echeverría

Dictan un año de prisión preventiva para "El Chato" Carrizo, el acusado de ejecutar a Nicole Bajinai

El día después de la familia de Nicole Bajinai, tras el crimen: el contundente mensaje contra Chato Carrizo y el recuerdo de la joven
Barrio Echeverría

El día después de la familia de Nicole Bajinai, tras el crimen: el contundente mensaje contra "Chato" Carrizo y el recuerdo de la joven

Francisco Panchito Velázquez rompió el silencio tras ser denunciado: Soy inocente
Investigación

Francisco "Panchito" Velázquez rompió el silencio tras ser denunciado: "Soy inocente"

Te Puede Interesar

Foto archivo Tiempo de San Juan
Robos y Hurtos

¿Ladrón panchero?: entró a una casa de Santa Lucía y se llevó 40 paquetes de salchichas y kilos de aderezos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Carla Yamanouchi, una sanjuanina de sangre japonesa en París. 
Personajes sanjuaninos

De las semitas y el vivero de San Juan a las pasarelas de París: Carla Yamanouchi, la diseñadora que transforma kimonos

La expropiación millonaria para la Ciudad Judicial que no fue y un nuevo capítulo: ahora, piden compensación por la estructura de la antena de Colón
Tribunales

La expropiación millonaria para la Ciudad Judicial que no fue y un nuevo capítulo: ahora, piden compensación por la estructura de la antena de Colón

El sanjuanino Jaime Muñoz volvió a brillar y pasó a la semifinal de La Voz Argentina. video
Orgullo local

Derecho a la semifinal: Jaime Muñoz pasó y quedó a un paso de la final de La Voz Argentina

Un diputado sanjuanino, presente en el acto de Milei en el Movistar Arena
Apoyo local

Un diputado sanjuanino, presente en el acto de Milei en el Movistar Arena