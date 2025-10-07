martes 7 de octubre 2025

Visita a la joyita nacional

Después de 89 años, el Obelisco vuelve a habilitar su mirador al público: cómo disfrutar de la experiencia

En menos de un mes el Obelisco hará su reapertura al público tras décadas de mantener las puertas cerradas. Costos, horarios y cómo obtener los tickets de manera anticipara para una visita panorámica de Buenos Aires imperdible.

Por Mariela Pérez
image

No hay argentino que no reconozca el Obelisco, ese gigante monumento nacional que se encuentra en el corazón de la Plaza de la República, en la intersección de Av. 9 de Julio y Av. Corrientes. Durante décadas el monumento estuvo cerrado al público, hasta ahora. Desde el 1 de noviembre el público podrá acceder de manera regular a su mirador y disfrutar de una vista panorámica 360° a más de 60 metros de altura.

Debido a la expectativa que genera la apertura tanto para los residentes como para los turistas, se habilitó la pre venta de tickets para adquirirlos de manera anticipada. El costo se diferenció para ciudadanos argentinos, que será de $18.000, y para extranjeros será de $36.000. Los jubilados y los niños de entre 4 y 11 años accederán a un descuento del 50% sobre la tarifa correspondiente, y los menores de 4 años ingresarán sin cargo.

image

El recorrido combina parte en escalones y parte en un ascensor interno vidriado, que permite conocer el monumento desde adentro. La capacidad es de 4 personas por recorrido y el tiempo de visita es de 20 minutos.

En el mirador, cuatro ventanas orientadas hacia los puntos cardinales ofrecen una panorámica única de la ciudad, acompañada de una narración histórica y cultural que enriquece la experiencia.

image

Por motivos técnicos y de seguridad, el mirador no es accesible para personas en silla de ruedas ni para quienes tengan movilidad reducida. No obstante, se prevé la incorporación de una experiencia de realidad virtual que permitirá a este público conocer los secretos y la evolución del Obelisco de manera inmersiva.

El Mirador del Obelisco podrá visitarse todos los días, de 9 a 17 horas y las entradas podrán adquirirse próximamente a través de la web miradorobelisco.com.ar o de forma presencial en los stands ubicados en la intersección de la Avenida Diagonal Norte y la Avenida 9 de Julio, a partir de la fecha de apertura.

Detalles de la experiencia:

  • Ingreso: 8 escalones hasta el ascensor.
  • Recorrido en el ascensor interno con un lateral vidriado y capacidad para 4 personas.
  • Duración de la experiencia: 20 minutos.
  • Ingreso al mirador: escalera caracol de 35 escalones hasta la cúspide.
  • Mirador a 67,5 m de altura, 4 ventanas con vistas panorámicas de la Ciudad y narración histórica y cultural.
  • Tené en cuenta que, por limitaciones técnicas y de seguridad, el mirador no es accesible para sillas de ruedas o personas con movilidad reducida.
