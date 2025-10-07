martes 7 de octubre 2025

Importante

ANMAT prohibió la venta de unas galletitas integrales y piden su retiro urgente del mercado

La empresa retiró del mercado un lote de galletitas por precaución, tras detectarse posibles riesgos para los consumidores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ANMAT prohibió el consumo y venta de una marca de galletitas integrales.

ANMAT prohibió el consumo y venta de una marca de galletitas integrales.

La ANMAT solicitó el retiro del mercado de un lote de galletitas integrales con castañas de cajú y almendras, tras detectar que estaba rotulado como libre de gluten aunque contiene harina de trigo. La medida busca proteger a los consumidores celíacos y alérgicos al gluten.

La ANMAT solicitó el retiro del mercado de un lote de galletitas integrales con castañas de cajú y almendras, dietéticas, marca Jasmine, bajo el nombre fantasía Cookies amendoas e castanhas, lote X19225B01 con vencimiento 11/7/2026.

image

La medida responde a la detección de la comercialización con un rótulo que indica “Alimento Libre de Gluten”, cuando en realidad el producto contiene harina de trigo, por lo que no está autorizado para personas celíacas o con alergia al gluten.

Coordinación con autoridades y recomendaciones a consumidores

Según informó la ANMAT, la medida fue adoptada luego de un monitoreo realizado por el Departamento de Bromatología de la Secretaría de Salud del municipio de General Pueyrredón, y se coordina con la autoridad sanitaria de la provincia de Buenos Aires para supervisar la retirada del lote involucrado.

Se recomienda a la población celíaca o alérgica al gluten que tenga en su poder este lote no consumirlo y comunicarse con la importadora Alimentos Baycal S.A. al correo [email protected]. Asimismo, quienes comercialicen el producto deben retirarlo inmediatamente de la venta y ponerse en contacto con su proveedor para gestionar la devolución o reemplazo.

La ANMAT enfatizó que esta acción es preventiva y busca proteger la salud de los consumidores, evitando riesgos asociados al consumo de productos que contienen gluten sin la debida autorización. Este caso refuerza la importancia de verificar los rótulos y la información oficial antes de adquirir productos dietéticos o con etiquetado especial.

