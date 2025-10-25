sábado 25 de octubre 2025

De no creer

La millonaria suma que recauda por semana "Rocky", la obra de Nico Vázquez

En las últimas horas se conoció la suma que recauda el elenco cada semana por las funciones en el teatro Lola Membrives.

Por Redacción Tiempo de San Juan
nico-vazquez-y-dai-fernandez-2125201

La obra Rocky se convirtió en uno de los mayores fenómenos teatrales de la avenida Corrientes desde su estreno, tras la apuesta de Nico Vázquez por traer al país la versión escénica de la mítica historia creada por Sylvester Stallone. A diferencia de las producciones internacionales, el actor decidió presentarla sin formato musical, lo que aportó un sello distintivo que cautivó al público argentino.

El furor fue tal que, tras el éxito de la primera temporada antes del receso de verano, el equipo debió sumar nuevas funciones en días y horarios no previstos originalmente, para responder a la enorme demanda de entradas.

La millonaria cifra que recauda por semana la obra de Nico Vázquez

En diálogo con El Ejército de la Mañana (Bondi Live), Adrián Pallares sorprendió al revelar que “por semana recaudan 360 millones de pesos”, una cifra que se explica por las más de 5 mil personas que asisten a cada tanda de funciones, con entradas que rondan los 60 mil pesos.

A modo de comparación, el periodista agregó con humor: “Cuando en el teatro te va bien, a esos niveles, te va bien”, recordando que su propia obra Socios al desnudo también les deja buenos ingresos, aunque en una escala mucho menor.

