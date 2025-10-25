sábado 25 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Redes

Nació el bebé de Eva Bargiela y Gianluca Simeone: sus primeras fotos

Eva Bargiela y Gianluca Simeone celebran la llegada de su primer hijo y comparten las primeras fotos en Instagram, mostrando su alegría y emoción por esta nueva etapa en la familia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
565511697_18530862118062881_6088756947718217245_n
569566724_18530862145062881_2204092395215638669_n
565435974_18530862136062881_5596583141260895982_n
569214454_18530862133062881_878060893433295501_n

Eva Bargiela y Gianluca Simeone, hijo del entrenador Diego “Cholo” Simeone, celebran la llegada de su primer hijo. El bebé nació sano y en perfecto estado, llenando de alegría a la pareja y a sus familias.

Lee además
que pasara con el show de tini stoessel de esta noche en tecnopolis: el comunicado oficial
Preocupación

Qué pasará con el show de Tini Stoessel de esta noche en Tecnópolis: el comunicado oficial
la millonaria suma que recauda por semana rocky, la obra de nico vazquez
De no creer

La millonaria suma que recauda por semana "Rocky", la obra de Nico Vázquez

La artista compartió las primeras fotos del nacimiento en su cuenta de Instagram, mostrando su emoción y agradecimiento por esta nueva etapa en sus vidas.

"25.10.25 El día que conocimos al amor de nuestras vidas. Bienvenido Faustino. 4,085 kg de puro amor", escribió Eva.

Familiares y amigos se suman a la celebración, felices por recibir al nuevo integrante de la familia Simeone-Bargiela.

Las primeras fotos del bebé de Eva Bargiela y Gianluca Simeone

569566724_18530862145062881_2204092395215638669_n
565435974_18530862136062881_5596583141260895982_n
569214454_18530862133062881_878060893433295501_n
565511697_18530862118062881_6088756947718217245_n

Seguí leyendo

Declaró el novio de Lourdes Fernández, cantante de Bandana: "Ella no quería salir"

Llegó al streaming una de las películas rankeadas entre las más terroríficas del año

"Antes del viaje me dijeron 'tené cuidado, veo sangre'": Marixa Balli recordó el accidente que casi le cuesta la vida hace 25 años

¿Primera dama? En la Patagonia afirman que una famosa sanjuanina tiene una relación amorosa con un intendente sureño

Habló la hermana de Lourdes Fernández: sus conmovedoras palabras

El infierno de Lourdes Fernández: qué encontraron en el departamento donde estaba secuestrada

Las primeras fotos del exnovio de Lourdes detenido en la cárcel

Lourdes Fernández dejó el hospital: los detalles de su internación

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
declaro el novio de lourdes fernandez, cantante de bandana: ella no queria salir
Investigación

Declaró el novio de Lourdes Fernández, cantante de Bandana: "Ella no quería salir"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Revés para los condenados por la estafa a la Caja MOB
Corte de Justicia

Revés para los condenados por la estafa a la Caja MOB

Tras la pelea que provocó la muerte de Emir, se viralizó un video de un nuevo enfrentamiento, ahora entre chicas
Imágenes sensibles

Tras la pelea que provocó la muerte de Emir, se viralizó un video de un nuevo enfrentamiento, ahora entre chicas

Allanaron una casa en Albardón y encontraron un cultivo de marihuana que superaba lo permitido
Operativo policial

Allanaron una casa en Albardón y encontraron un cultivo de marihuana que superaba lo permitido

Video: rescatan a una mujer que se fracturó la pierna mientras hacía trekking en Ullum
Las Tapias

Video: rescatan a una mujer que se fracturó la pierna mientras hacía trekking en Ullum

Villa San Patricio: el crimen que habría sido una venganza por el robo de droga y una moto
Importante

Villa San Patricio: el crimen que habría sido una venganza por el robo de droga y una moto

Te Puede Interesar

El puente sobre el lago del Parque de Mayo se construirá en hormigón y será iluminado para el deleite de grandes y chicos. 
Histórica obra

Los secretos del lifting al lago del Parque de Mayo: sistema de aireado, aguas danzantes y un puente peatonal de 57 metros

Por Miriam Walter
El canto lírico gana terreno en San Juan con el debut del concierto escénico de Markén Proyectos video
Artistas en escena

El canto lírico gana terreno en San Juan con el debut del concierto escénico de Markén Proyectos

¡Habemus clásico! Confirmaron fecha y horario del partido entre San Martín y Godoy Cruz
Oficial

¡Habemus clásico! Confirmaron fecha y horario del partido entre San Martín y Godoy Cruz

Los especialistas distribuyen las cámaras en distintas zonas del Parque Nacional El Leoncito para buscar ejemplares del gato andino.
Investigación

Con más de 30 cámaras trampa buscan al gato andino en San Juan

Villa San Patricio: el crimen que habría sido una venganza por el robo de droga y una moto
Importante

Villa San Patricio: el crimen que habría sido una venganza por el robo de droga y una moto