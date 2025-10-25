Nació el bebé de Eva Bargiela y Gianluca Simeone: sus primeras fotos

Eva Bargiela y Gianluca Simeone, hijo del entrenador Diego “Cholo” Simeone, celebran la llegada de su primer hijo. El bebé nació sano y en perfecto estado, llenando de alegría a la pareja y a sus familias.
Eva Bargiela y Gianluca Simeone celebran la llegada de su primer hijo y comparten las primeras fotos en Instagram, mostrando su alegría y emoción por esta nueva etapa en la familia.
La artista compartió las primeras fotos del nacimiento en su cuenta de Instagram, mostrando su emoción y agradecimiento por esta nueva etapa en sus vidas.
"25.10.25 El día que conocimos al amor de nuestras vidas. Bienvenido Faustino. 4,085 kg de puro amor", escribió Eva.
Familiares y amigos se suman a la celebración, felices por recibir al nuevo integrante de la familia Simeone-Bargiela.