Jubilados desaparecidos en Chubut: la nueva y cruel hipótesis que manejan las autoridades

La desaparición de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69) todavía es una incógnita. Si bien en los últimos días crecieron las especulaciones, el ministro de Seguridad de la provincia de Chubut, Héctor Iturrioz , alertó sobre el peor escenario: "La hipótesis es un delito que salió mal y terminó en homicidio ".

“Aparentemente fue un robo armado ”, señaló el funcionario. Pese a que el panorama sugiere que nos los encontrarán con vida, indicó que “los rastrillajes continúan ” porque “los cadáveres deben aparecer”.

El funcionario resaltó que “una unidad investiga una posible desaparición accidental”, mientras que otra hipótesis se relaciona con un “posible crimen”.

La investigación por la desaparición de la pareja en la zona de Rocas Coloradas, Chubut, tomó un giro inesperado a partir de un indicio inquietante. Según el ministro, la fiscal Fabiola López está analizando una llamada anónima que alertó sobre un intento de robo sufrido por la pareja en esa misma zona.

Cabe destacar que este dato fue aportado por una persona que afirmó haber sido víctima de un asalto similar, del cual logró escapar. La comunicación anónima sugiere que la pareja no habría llegado manejando la camioneta hasta el punto donde finalmente fue encontrado el vehículo, lo que obligó a las autoridades a reevaluar la situación y ampliar drásticamente el área de rastrillaje.

El nuevo operativo se centrará en el área que se extiende desde Rocas Coloradas hacia el norte, cambiando la hipótesis de trabajo inicial. Hasta el momento, Gendarmería, policías, bomberos, prefectos y voluntarios rastrillaron cerca de 40 kilómetros a la redonda, sin hallar rastros ni evidencias de que la pareja haya transitado o sufrido un accidente allí.