Periodistas mendocinos sobre el momento crítico de Godoy Cruz: "Si pierde con San Martín, desciende"

Godoy Cruz vive horas decisivas en su lucha por mantener la categoría. Luego de una seguidilla de malos resultados que lo dejaron comprometido en la tabla, la dirigencia tomó una decisión fuerte: apostar por el regreso de Omar “el Turco” Asad , un emblema de la institución. Periodistas mendocinos trataron el presente crítico del Tomba y aseguraron que "si pierde con San Martín el clásico, desciende".

Confiado El 'Turco' Asad habló en la previa ante San Martín: "Hay que ganar o ganar, no me asusta"

A todo o nada San Martín, en la cacería por quedarse en Primera: qué necesita cada equipo para no descender

El entrenador asumirá nuevamente en el banco bodeguero con la misión de recuperar la confianza del grupo y generar un cambio de ánimo que le permita al equipo salir del momento crítico. Su vuelta despertó entusiasmo entre los hinchas, que ven en él a un referente capaz de devolverle identidad y garra al conjunto mendocino.

El debut del Turco será nada menos que en el partido clave ante San Martín, un rival directo en la pelea y el Clásico de Cuyo por evitar el descenso. Un cruce cargado de tensión y simbolismo.

Mientras tanto, el presente de Godoy Cruz fue tema central en los programas deportivos locales. En un medio televisivo mendocino, periodistas especializados analizaron la situación del equipo y coincidieron en que el cambio de entrenador puede significar un golpe anímico necesario, aunque remarcaron que el margen de error ya es mínimo.

El video:

San Martín, en la cacería por quedarse en Primera: qué necesita cada equipo para no descender

-Una tabla anual que arde

En la clasificación general del año, todo está apretadísimo. Aldosivi suma 24 puntos, San Martín 26, Godoy Cruz y Talleres 27, Gimnasia 29, y un pelotón con Newell's y Sarmiento con 30. Más arriba, pero no del todo seguros, aparecen Banfield, Atlético Tucumán y Unión con 31, e Instituto con 33. Ninguno puede relajarse.

-¡La buena noticia!: San Martín depende de sí mismo

En la tabla de los promedios, el panorama se recorta a tres protagonistas. Sarmiento, por tener más temporadas en Primera, divide por más partidos, lo que lo deja más expuesto. San Martín, en cambio, tiene una oportunidad clara: si gana los tres partidos que le quedan, asegura su permanencia sin depender de nadie. Con seis puntos también podría salvarse, aunque necesitaría una mano ajena. Para Aldosivi, el objetivo mínimo es sumar 7 de los 9 puntos que le quedan por disputar.

Si ninguno de los dos alcanza esa cifra, el peor de ambos caerá directo a la Primera Nacional, mientras que el otro deberá zafar a través de la tabla anual.

El camino de cada uno

-San Martín (26 puntos)

Le quedan tres finales contra rivales directos y de peso: Godoy Cruz, Lanús y Aldosivi. Si logra los 9 puntos, se salva. De lo contrario, necesitará hacer cuentas.

-Aldosivi (24 puntos)

Jugará contra Independiente Rivadavia, Banfield y cierra nada menos que con San Martín. Está obligado a sumar al menos 7 puntos. Si no lo logra, puede decirle adiós a la categoría.

-Sarmiento (30 puntos)

No la tiene fácil: enfrenta a Platense, Instituto y San Lorenzo. Su situación en los promedios es compleja por el coeficiente y debe sumar sí o sí para no depender de lo que pase con los demás.

Los que aún no respiran tranquilos

Más allá del trío principal, otros equipos también miran de reojo el descenso por tabla anual:

-Instituto (33 pts): Tiene por delante a Riestra, Rosario Central, Sarmiento y Talleres.

-Unión (31 pts): Enfrenta a Defensa y Justicia, Newell’s, Barracas y Belgrano.

-Atlético Tucumán (31 pts): Le quedan San Lorenzo, Independiente, Godoy Cruz y Lanús.

-Banfield (31 pts): Chocará con Lanús, Aldosivi y Central Córdoba.

-Newell’s (30 pts): Se medirá ante Unión, Huracán y Racing.

-Gimnasia (29 pts): Tendrá un duro cierre frente a River, Vélez y Platense.

-Talleres (27 pts): Enfrenta a Vélez, Platense e Instituto.

-Godoy Cruz (27 pts): Juega ante San Martín, Atlético Tucumán y Riestra.