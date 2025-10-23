jueves 23 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Periodistas mendocinos sobre el momento crítico de Godoy Cruz: "Si pierde con San Martín, desciende"

En Mendoza, analizaron el duro presente del Tomba, teniendo en cuenta que el Clásico de Cuyo, y aseguraron que hasta un empate tampoco le serviría por el camino que le queda en el Clausura.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Godoy Cruz vive horas decisivas en su lucha por mantener la categoría. Luego de una seguidilla de malos resultados que lo dejaron comprometido en la tabla, la dirigencia tomó una decisión fuerte: apostar por el regreso de Omar “el Turco” Asad, un emblema de la institución. Periodistas mendocinos trataron el presente crítico del Tomba y aseguraron que "si pierde con San Martín el clásico, desciende".

Lee además
san martin, en la caceria por quedarse en primera: que necesita cada equipo para no descender
A todo o nada

San Martín, en la cacería por quedarse en Primera: qué necesita cada equipo para no descender
el turco asad hablo en la previa ante san martin: hay que ganar o ganar, no me asusta
Confiado

El 'Turco' Asad habló en la previa ante San Martín: "Hay que ganar o ganar, no me asusta"

El entrenador asumirá nuevamente en el banco bodeguero con la misión de recuperar la confianza del grupo y generar un cambio de ánimo que le permita al equipo salir del momento crítico. Su vuelta despertó entusiasmo entre los hinchas, que ven en él a un referente capaz de devolverle identidad y garra al conjunto mendocino.

El debut del Turco será nada menos que en el partido clave ante San Martín, un rival directo en la pelea y el Clásico de Cuyo por evitar el descenso. Un cruce cargado de tensión y simbolismo.

Mientras tanto, el presente de Godoy Cruz fue tema central en los programas deportivos locales. En un medio televisivo mendocino, periodistas especializados analizaron la situación del equipo y coincidieron en que el cambio de entrenador puede significar un golpe anímico necesario, aunque remarcaron que el margen de error ya es mínimo.

El video:

Embed - A UN PUNTO DEL DESCENSO Y CON NUEVO DT - Godoy Cruz vive horas clave en su lucha por mantener la categoría. Luego de una seguidilla de malos resultados, el club mendocino decidió apostar por el regreso del Turco Asad como entrenador principal. - El histórico DT asumirá justo antes del cruce decisivo ante San Martín de San Juan, un rival directo en la pelea por evitar el descenso. La expectativa en el plantel y los hinchas es alta: buscan un golpe anímico que permita revertir el momento crítico del Tomba.
@elsietetv

A UN PUNTO DEL DESCENSO Y CON NUEVO DT - Godoy Cruz vive horas clave en su lucha por mantener la categoría. Luego de una seguidilla de malos resultados, el club mendocino decidió apostar por el regreso del Turco Asad como entrenador principal. - El histórico DT asumirá justo antes del cruce decisivo ante San Martín de San Juan, un rival directo en la pelea por evitar el descenso. La expectativa en el plantel y los hinchas es alta: buscan un golpe anímico que permita revertir el momento crítico del Tomba.

sonido original - El Siete

San Martín, en la cacería por quedarse en Primera: qué necesita cada equipo para no descender

-Una tabla anual que arde

En la clasificación general del año, todo está apretadísimo. Aldosivi suma 24 puntos, San Martín 26, Godoy Cruz y Talleres 27, Gimnasia 29, y un pelotón con Newell's y Sarmiento con 30. Más arriba, pero no del todo seguros, aparecen Banfield, Atlético Tucumán y Unión con 31, e Instituto con 33. Ninguno puede relajarse.

-¡La buena noticia!: San Martín depende de sí mismo

En la tabla de los promedios, el panorama se recorta a tres protagonistas. Sarmiento, por tener más temporadas en Primera, divide por más partidos, lo que lo deja más expuesto. San Martín, en cambio, tiene una oportunidad clara: si gana los tres partidos que le quedan, asegura su permanencia sin depender de nadie. Con seis puntos también podría salvarse, aunque necesitaría una mano ajena. Para Aldosivi, el objetivo mínimo es sumar 7 de los 9 puntos que le quedan por disputar.

Si ninguno de los dos alcanza esa cifra, el peor de ambos caerá directo a la Primera Nacional, mientras que el otro deberá zafar a través de la tabla anual.

El camino de cada uno

-San Martín (26 puntos)

Le quedan tres finales contra rivales directos y de peso: Godoy Cruz, Lanús y Aldosivi. Si logra los 9 puntos, se salva. De lo contrario, necesitará hacer cuentas.

-Aldosivi (24 puntos)

Jugará contra Independiente Rivadavia, Banfield y cierra nada menos que con San Martín. Está obligado a sumar al menos 7 puntos. Si no lo logra, puede decirle adiós a la categoría.

-Sarmiento (30 puntos)

No la tiene fácil: enfrenta a Platense, Instituto y San Lorenzo. Su situación en los promedios es compleja por el coeficiente y debe sumar sí o sí para no depender de lo que pase con los demás.

Los que aún no respiran tranquilos

Más allá del trío principal, otros equipos también miran de reojo el descenso por tabla anual:

-Instituto (33 pts): Tiene por delante a Riestra, Rosario Central, Sarmiento y Talleres.

-Unión (31 pts): Enfrenta a Defensa y Justicia, Newell’s, Barracas y Belgrano.

-Atlético Tucumán (31 pts): Le quedan San Lorenzo, Independiente, Godoy Cruz y Lanús.

-Banfield (31 pts): Chocará con Lanús, Aldosivi y Central Córdoba.

-Newell’s (30 pts): Se medirá ante Unión, Huracán y Racing.

-Gimnasia (29 pts): Tendrá un duro cierre frente a River, Vélez y Platense.

-Talleres (27 pts): Enfrenta a Vélez, Platense e Instituto.

-Godoy Cruz (27 pts): Juega ante San Martín, Atlético Tucumán y Riestra.

Temas
Seguí leyendo

La Reserva de San Martín perdió con Lanús y va por el milagro que lo clasifique en la última fecha

"A prepararse para el clásico": el motivador mensaje de un jugador verdinegro

Lo que dijo Romagnoli en conferencia: la importancia de la victoria, el clásico con el Tomba y a "trabajar con tranquilidad"

El uno por uno de San Martín, en un partido contra Independiente que se ganó con garra y corazón

Triunfazo verdinegro: San Martín hizo temblar al "Diablo" y encendió la esperanza en el Pueblo Viejo

Confirmaron el árbitro que dirigirá a San Martín en la 'final' frente a Independiente

Otro miembro de la barrabrava de San Martín arregló condena y quedó en libertad

San Martín, cada partido una final: Aldosivi es el otro complicado y el duelo con el Tomba podría ser decisivo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
malas noticias para racing: confirman la lesion que sufrio sosa tras el durisimo codazo de marcos rojo
Increíble

Malas noticias para Racing: confirman la lesión que sufrió Sosa tras el durísimo codazo de Marcos Rojo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?
San Juan

Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?

Conmoción por la muerte de una adolescente en Sarmiento, tras sufrir peritonitis
Los Berros

Conmoción por la muerte de una adolescente en Sarmiento, tras sufrir peritonitis

Lo asesinaron por una discusión de tránsito a tres días de ser padre
Crimen

Lo asesinaron por una discusión de tránsito a tres días de ser padre

Manejaba con casi el quíntuple de alcohol en sangre y chocó contra un árbol en Angaco
Delitos Especiales

Manejaba con casi el quíntuple de alcohol en sangre y chocó contra un árbol en Angaco

Cayeron El Olmos y El Terco tras una intensa persecución en Villa América: Recuperaron joyas y dólares robados
San Juan

Cayeron "El Olmos" y "El Terco" tras una intensa persecución en Villa América: Recuperaron joyas y dólares robados

Te Puede Interesar

Revuelo en Caucete: detienen a tres sujetos con 17kg de marihuana, en medio de una persecución
Gendarmería Nacional

Revuelo en Caucete: detienen a tres sujetos con 17kg de marihuana, en medio de una persecución

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por las elecciones y el efecto dólar, el comercio sanjuanino recibe factura sin precios
Incertidumbre

Por las elecciones y el efecto dólar, el comercio sanjuanino recibe factura sin precios

La Planta y el amor de toda una vida video
Pasiones del Interior

La Planta y el amor de toda una vida

Aprender, Trabajar y Producir, el programa para alentar el trabajo en San Juan, busca tentar a los más jóvenes
Apuesta fuerte

Aprender, Trabajar y Producir, el programa para alentar el trabajo en San Juan, busca tentar a los más jóvenes

Zunkets IFC, en la mira de San Juan: qué es, las acusaciones por estafa y la pequeña ciudad argentina afectada por la plataforma
En detalle

Zunkets IFC, en la mira de San Juan: qué es, las acusaciones por estafa y la pequeña ciudad argentina afectada por la plataforma