El equipo de una gloria del ascenso hará paro hasta que le paguen los sueldos atrasados

El plantel de Primera División decidió no entrenarse por una deuda que arrastran hace tres meses.

image

El conflicto económico en Banfield sumó este lunes un nuevo capítulo. El plantel profesional decidió no entrenarse en el predio de Luis Guillón en reclamo por los tres meses de sueldos atrasados, una situación que refleja el difícil momento institucional que atraviesa el club del Sur. El Taladro tiene en sus filas a Santiago López García, el ex Verdinegro del ascenso.

Foto: Manuel Cortina. 
image

La práctica estaba programada para la tarde, pero ante la ausencia del dinero comprometido y la falta de respuestas concretas de la dirigencia, los futbolistas resolvieron hacer paro y no presentarse a trabajar. En contrapartida, el cuerpo técnico encabezado por Pedro Troglio sí asistió al predio, aunque sin jugadores disponibles para llevar adelante la sesión.

La decisión fue consensuada dentro del grupo y apunta a presionar por una solución inmediata. Según trascendió, si la situación no se regulariza en las próximas horas, el plantel volverá a entrenarse el martes, pero en otro predio y con ropa propia, sin utilizar la indumentaria oficial del club como forma de protesta.

El reclamo llega en un momento delicado del campeonato, cuando Banfield necesita sumar puntos para escapar de los últimos puestos. Los referentes del equipo ya habrían manifestado su malestar directamente a los dirigentes, quienes buscan cerrar gestiones para destrabar los pagos y evitar que el conflicto escale aún más.

La crisis económica no es nueva en el Taladro, pero el paro de este lunes marca un quiebre en la relación entre el plantel y la conducción del club, que ahora deberá actuar rápido para recuperar la calma y que el foco vuelva a estar dentro de la cancha.

