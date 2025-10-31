Video: los hinchas de Godoy Cruz coparon el Gambarte para alentar a los jugadores antes del Clásico

El domingo no solo será un partido especial por el Clásico de Cuyo en el Estadio Feliciano Gambarte, sino que San Martín y Godoy Cruz se juegan más que tres puntos por la permanencia en Primera División. Los hinchas del Tomba llegaron hasta la cancha para brindarle el último apoyo al plantel del 'Turco' Asad: cánticos y la atenta mirada del equipo. El video.

El enfrentamiento será este domingo desde las 18:30hs en Mendoza. San Martín no tiene mucho margen de error y ganar en el Gambarte le dará un punto más que positivo para las otras dos finales que le quedan en el Clausura: Lanús y la última con Aldosivi. En cambio, diferente es la historia de Godoy Cruz, que está a un escalón del Verdinegro y caer sería muy complicado para su futuro en la categoría.

En el entrenamiento de este viernes, los hinchas del Expreso llegaron hasta el Feliciano Gambarte para apoyar al plantel antes del Clásico y la presentación del Turco en su vuelta al elenco mendocino. El video fue compartido por LineadeCuatro San Juan. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1984383910965625282&partner=&hide_thread=false Los hinchas de Godoy Cruz coparon el Gambarte para alentar a los jugadores antes del Clásico



