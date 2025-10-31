viernes 31 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En redes

Video: los hinchas de Godoy Cruz coparon el Gambarte para alentar a los jugadores antes del Clásico

San Martín se medirá frente al Tomba el próximo domingo en el Feliciano Gambarte y el duelo será clave para el futuro de ambos en la zona baja de los promedios. Los fanáticos del Expreso apoyaron al plantel del Turco Asad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2025-10-31 184340

El domingo no solo será un partido especial por el Clásico de Cuyo en el Estadio Feliciano Gambarte, sino que San Martín y Godoy Cruz se juegan más que tres puntos por la permanencia en Primera División. Los hinchas del Tomba llegaron hasta la cancha para brindarle el último apoyo al plantel del 'Turco' Asad: cánticos y la atenta mirada del equipo. El video.

Lee además
demostramos estar a la altura de cualquier equipo: el mensaje reflexivo del tecnico de la reserva de san martin
Buena campaña

"Demostramos estar a la altura de cualquier equipo": el mensaje reflexivo del técnico de la Reserva de San Martín
derrota y despedida: la reserva de san martin perdio con ferro y no le alcanzo para clasificar a los playoffs
Torneo Proyección

Derrota y despedida: la Reserva de San Martín perdió con Ferro y no le alcanzó para clasificar a los playoffs

El enfrentamiento será este domingo desde las 18:30hs en Mendoza. San Martín no tiene mucho margen de error y ganar en el Gambarte le dará un punto más que positivo para las otras dos finales que le quedan en el Clausura: Lanús y la última con Aldosivi. En cambio, diferente es la historia de Godoy Cruz, que está a un escalón del Verdinegro y caer sería muy complicado para su futuro en la categoría.

En el entrenamiento de este viernes, los hinchas del Expreso llegaron hasta el Feliciano Gambarte para apoyar al plantel antes del Clásico y la presentación del Turco en su vuelta al elenco mendocino. El video fue compartido por LineadeCuatro San Juan.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1984383910965625282&partner=&hide_thread=false
Temas
Seguí leyendo

Guiño para San Martín: Godoy Cruz sufrió una baja clave antes del clásico en el Gambarte

El equipo de una gloria del ascenso hará paro hasta que le paguen los sueldos atrasados

Chaco Molina y su primer voto en San Juan: el presidente de mesa era verdinegro y le hizo un pedido muy especial para el duelo con el Tomba

Un periodista porteño, durísimo con el plantel de San Martín: "Tienen un equipo que hace lo que puede"

Periodistas mendocinos sobre el momento crítico de Godoy Cruz: "Si pierde con San Martín, desciende"

La Reserva de San Martín perdió con Lanús y va por el milagro que lo clasifique en la última fecha

El 'Turco' Asad habló en la previa ante San Martín: "Hay que ganar o ganar, no me asusta"

Mercado Libre se quedó con el esponsoreo de la liga de fútbol de Argentina en 2026 y 2027

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
le pegaron una pina a un arbitro de futsal y desde la liga pararon todo: no vamos a dirigir
Violencia

Le pegaron una piña a un árbitro de futsal y desde la Liga pararon todo: "No vamos a dirigir"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un motociclista está en grave estado al chocar con un auto en la conocida esquina negra de Rawson
Lamentable

Un motociclista está en grave estado al chocar con un auto en la conocida "esquina negra" de Rawson

Rivadavia: motochorros sorprenden a una mujer en un auto, le revientan una ventanilla y le roban todo
Ataque

Rivadavia: motochorros sorprenden a una mujer en un auto, le revientan una ventanilla y le roban todo

Dolor en San Juan por la muerte de un joven y querido enfermero
Fallecimiento

Dolor en San Juan por la muerte de un joven y querido enfermero

Hay suspensión de clases por el viento Zonda: a quiénes afecta
Educación

Hay suspensión de clases por el viento Zonda: a quiénes afecta

Se confirmó la fórmula del oficialismo en el Foro de Abogados: encabeza un hombre con relaciones políticas
Elecciones

Se confirmó la fórmula del oficialismo en el Foro de Abogados: encabeza un hombre con relaciones políticas

Te Puede Interesar

Las increíbles imágenes de un cometa que se registró desde los cielos de San Juan el 12 de octubre
Astronomía

Las increíbles imágenes de un cometa que se registró desde los cielos de San Juan el 12 de octubre

Por Cecilia Corradetti
Murió un hombre camino a la Difunta Correa: quién es la víctima fatal
Tragedia

Murió un hombre camino a la Difunta Correa: quién es la víctima fatal

Así fue el impresionante operativo para traer la laminadora al EPSE: facilitará la fabricación de paneles solares
Paso clave

Así fue el impresionante operativo para traer la laminadora al EPSE: facilitará la fabricación de paneles solares

Halloween: el mapa caliente de las brujas en San Juan video
Tiempo paranormal

Halloween: el mapa "caliente" de las brujas en San Juan

Hay aroma navideño en el comercio sanjuanino: a más de un mes de las fiestas, comenzaron a aparecer los productos y sus precios
Fiestas anticipadas

Hay "aroma navideño" en el comercio sanjuanino: a más de un mes de las fiestas, comenzaron a aparecer los productos y sus precios