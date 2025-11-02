San Martín, inteligente y sumando en campo tombino: empató con Godoy Cruz y rescató un punto de oro por la permanencia

El Verdinegro se plantó con carácter en Mendoza y, aunque necesitaba ganar, rescató un punto clave ante Godoy Cruz en el clásico de Cuyo. Fue 0-0 en el Feliciano Gambarte, en un partido sin goles pero con mucha tensión, polémica y clima de final.

La lista San Martín con la ilusión intacta: los elegidos por el Pipi para el clásico con el Tomba

Tiempo en Mendoza La demora del colectivo verdinegro en la Autopista y un recibimiento de "final": las perlitas del clásico cuyano

Desde el arranque, el Verdinegro mostró inteligencia para jugar en un terreno caliente. La presión de la gente del Tomba, que colmó el estadio y alentó con fervor, no intimidó al "Santo" sanjuanino, que se mantuvo ordenado y aprovechó cada espacio. El partido se jugó con dientes apretados y ambos equipos tuvieron sus chances.

A los 33 minutos del primer tiempo, Petroli salvó al Tomba con una atajada espectacular, evitando el grito sanjuanino tras un cabezazo letal de Lecanda. Minutos después, llegó la gran polémica de la noche: Auzmendi marcó para Godoy Cruz, pero el VAR intervino y, tras el trazado de líneas, el tanto fue anulado por posición adelantada.

En el complemento, el desarrollo siguió siendo parejo. San Martín, con una defensa firme atrás y un mediocampo combativo, neutralizó a un Godoy Cruz sin ideas, que no pudo romper el cerrojo del equipo de Concepción. En los minutos finales, el clima se volvió tenso y la hinchada tombina estalló: “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, fue el grito que bajó desde las tribunas, reflejando la frustración por el presente del equipo mendocino.

Para San Martín, el empate vale mucho más que un punto. No sólo sumó en una cancha difícil, sino que sigue con vida en la pelea por la permanencia. Ahora, el Verdinegro piensa en Lanús, de local, y en la gran final ante Aldosivi en Mar del Plata, donde se definirá buena parte de su destino en Primera.