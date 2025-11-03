lunes 3 de noviembre 2025

Rugby

Jockey no pudo ante un CPBM experimentado y se quedó sin la plaza para San Juan

El Cavallino cayó 66 a 17 en cancha de Liceo y no logró el objetivo de sumar un lugar más para la provincia en la máxima categoría del rugby cuyano. Aun así, cerró un año de crecimiento, grandes resultados y siendo la revelación del 2025.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Derrota del Jockey.&nbsp;

Derrota del Jockey. 

El sueño sanjuanino de conquistar una plaza más en la elite del rugby cuyano no pudo concretarse. Este domingo, en cancha de Liceo RC, el Jockey sanjuanino cayó 66 a 17 frente a CPBM, en el partido por la Revalida de la Copa de Oro/Plata. El conjunto mendocino impuso su ritmo desde el inicio y se quedó con el triunfo que le asegura la plaza para su provincia, en la máxima categoría, que deberá pelear el próximo año.

El Cavallino salió decidido a pelear cada pelota, pero el poder ofensivo del rival marcó la diferencia. A pesar de los intentos por frenar los ataques y recuperar la posesión, CPBM aprovechó los espacios y logró ampliar el marcador a su favor.

Jockey encontró sus momentos de protagonismo a través del try de Francisco Cuadros en la primera mitad, luego de una jugada de line bien trabajada. En el complemento, Juan Pablo Olivera sumó otro try tras una acción colectiva que nació desde un scrum en campo contrario. En los instantes finales, el equipo sanjuanino cerró el partido mostrando resiliencia, con el último try del duelo, marcado por Josué Lima, decorando el resultado.

Más allá del marcador, el conjunto dirigido por los hermanos Alfredo y Juan Pablo Bettio, junto a Enrique Usin, culmina la temporada con la frente en alto. Jockey fue segundo de la Copa de Plata y se quedó con el primer puesto en la Zona B del Final Four, imponiéndose ante rivales de jerarquía, que eran claros candidatos a pelear por el ascenso.

Con todos los objetivos del año cumplidos y una identidad de juego cada vez más sólida, el Cavallino ya apunta a 2026. El nuevo desafío será sostener el crecimiento, potenciar a sus jugadores y volver a luchar en lo más alto de la Copa de Plata, donde el rugby sanjuanino sigue ganando terreno y respeto.

