lunes 3 de noviembre 2025

Exitoso

San Juan hizo podio en Tiro Deportivo: todos los resultados que dejó la jornada

Representantes sanjuaninos brillaron en dos importantes citas del calendario nacional: el Campeonato Nacional de Grueso Calibre y el encuentro PRODETIRO, con una sólida actuación de los jóvenes tiradores bajo la conducción de la entrenadora Lara Méndez.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Tiro Federal San Juan tuvo una sobresaliente participación en dos eventos de relevancia nacional del tiro deportivo. Por un lado, en el Campeonato Nacional de Grueso Calibre 2025, desarrollado el fin de semana pasado en las instalaciones del Tiro Federal Argentino de Buenos Aires, y por otro, en el Campus y Encuentro PRODETIRO 2025, realizado del 30 de octubre al 1 de noviembre en La Rioja.

En Buenos Aires, el sanjuanino Marcelo Giménez se consagró campeón argentino en la categoría Veteranos, compitiendo con pistola 9 mm. Con una actuación destacada frente a los mejores tiradores del país, Giménez se impuso gracias a su regularidad y precisión en las distintas series, coronando así una temporada de alto rendimiento.

"Es una gran satisfacción poder representar a San Juan y traer este título para mi provincia", expresó emocionado tras la premiación.

El certamen reunió a los mejores exponentes nacionales del tiro deportivo, consolidándose como una de las competencias más exigentes y técnicas del circuito. El logro de Giménez representa un orgullo no sólo personal, sino también institucional, reafirmando el crecimiento del tiro deportivo sanjuanino en el plano nacional.

En paralelo, un equipo del Tiro Federal San Juan participó en el PRODETIRO 2025, llevado a cabo en el Tiro Federal de La Rioja. Bajo la conducción de la entrenadora Lara Méndez, los jóvenes deportistas compitieron en distintas disciplinas y categorías.

Los resultados fueron los siguientes:

-Pistola de aire (Sub 14): Leandro Muñoz (8°)

-Rifle de quebrar (Sub 14): Lucas Furlotti (5°)

-Rifle de quebrar (Sub 16): Elías Tello (9°)

-Rifle de aire (Sub 16): Luciana Suárez (7ª)

-10m Rifle Quebrable – Pistola Team: San Juan (8°)

