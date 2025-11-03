lunes 3 de noviembre 2025

Fútbol internacional

El drama de Franco Mastantuono en el Real Madrid: ¿qué le pasó?

Franco Mastantuono está sufriendo su adaptación en el Real Madrid y encima, por un contratiempo, Xabi Alonso podría no incluirlo para visitar a Liverpool en Anfield por la Champions League.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Franco Mastantuono, en un entrenamiento del Real Madrid

Franco Mastantuono, en un entrenamiento del Real Madrid

Franco Mastantuono tiene pubalgia y esa noticia cayó como balde de agua fría en Valdebebas debido a que no tiene una fecha de regreso estimada a la actividad, ya que la mejor opción es parar salvo que quiere arriesgar para jugar este próximo martes en el duelo de Real Madrid ante Liverpool en Anfield por la Champions League. Lo más seguro es que Xabi Alonso deje afuera al argentino de la convocatoria para este trascendental duelo ya que esta lesión es traicionera y otras estrellas como Lamine Yamal, también a los 18 años, la padecieron.

La falta de adaptación hasta el momento con actuaciones poco convincentes dejan a Mastantuono en un lugar incómodo de cara al futuro, ya que estas dolencias pueden superarse en días o en el peor de los casos en varias semanas.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Franco Mastantuono por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una pubalgia. Pendiente de evolución”, afirma el comunicado del Real Madrid.

Mastantuono sí fue de la partida en la victoria contra el Valencia en una jornada gris para. Jugó en todos los partidos menos contra la Real Sociedad y el Barcelona. En total disputó 689 minutos con el Merengue, con un gol y una asistencia como bagaje numéro, algo muy pobre para lo que se esperaba de él luego que saliera más de 70 millones de euros.

Frente a este escenario, es poco probable que Mastantuono sea parte de la lista de citados de Lionel Scaloni de cara a la última ventana FIFA del 2025 en donde la Selección Argentina se enfrentará a Angola.

FUENTE: Crónica

Temas
