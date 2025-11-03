Video: la calentura de los hinchas de Godoy Cruz tras empatar con San Martín

La bronca se sintió fuerte en el Gambarte, donde los hinchas reclamaron actitud y resultados ante un cierre de campeonato que promete ser de infarto.

Mirá:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "La calentura de los hinchas de Godoy Cruz tras empatar con San Martín El equipo se fue silbado y bajo el cántico "Que se vayan todos". Al igual que el Verdinegro, el equipo mendocino está complicado y en la tabla anual apenas supera al conjunto sanjuanino por un punto. Se define en las dos últimas fechas. Video: gentileza MauroVelasco_ Más detalles en @tiempodesanjuan #godoycruz #viral #enojo #tiempodesanjuan"