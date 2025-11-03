lunes 3 de noviembre 2025

Clima enardecido

Video: la calentura de los hinchas de Godoy Cruz tras empatar con San Martín

Al igual que el Verdinegro, el equipo mendocino está complicado y en la tabla anual apenas supera al conjunto sanjuanino por un punto. Se define en las dos últimas fechas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
godoy cruz

El empate frente a San Martín dejó un clima caliente en el Feliciano Gambarte. Apenas terminó el partido, los jugadores de Godoy Cruz se retiraron al vestuario bajo una lluvia de silbidos y el fuerte cántico de “¡Que se vayan todos!”, que bajó desde las tribunas.

El Tomba, que no logra levantar cabeza, volvió a dejar puntos en casa y la paciencia de su gente parece haberse agotado. Al igual que el Verdinegro, el conjunto mendocino está comprometido en la tabla anual: apenas supera al equipo que dirige Romagnoli por un punto y todo se definirá en las dos últimas fechas del torneo.

La bronca se sintió fuerte en el Gambarte, donde los hinchas reclamaron actitud y resultados ante un cierre de campeonato que promete ser de infarto.

Mirá:

