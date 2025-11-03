lunes 3 de noviembre 2025

Selección Argentina

Los pibes lo dieron vuelta, le ganaron a Bélgica y arrancaron con el pie derecho en su debut en el Mundial Sub 17

El combinado nacional, dirigido por Diego Placente, superó por 3-2 a los europeos en su debut en la Copa del Mundo juvenil.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Selección Argentina Sub 17 comenzó el Mundial de Qatar con una victoria por 3-2 ante Bélgica. Ramiro Tulián, Facundo Jainikoski y Felipe Esquível fueron los autores del tanto del combinado nacional, que dirige Diego Placente, y que ahora enfrentará a Túnez y a Fiyi en los próximos compromisos del Grupo D.

En el comienzo de la primera mitad, la Albiceleste no se mostró cómoda, pero el gol la liberó. A los 36 minutos de juego, Tulián logró capitalizar un rebote dentro del área rival y con un gran derechazo infló la red. Sin embargo, minutos más tarde, en la última jugada del encuentro y cuando era el mejor momento argentino, el que apareció fue De Kimpe, quien igualó el trámite para los belgas.

Ya en la segunda mitad, y tras dos llegadas muy claras de los pibes argentinos, los del viejo continente no perdonaron. A los 15 minutos del complemento, Stan Naert la mandó a guardar tras una serie de rebotes. No obstante, la garra y el corazón argentino salió a la luz. En una seguidilla, a los 25 y 28 minutos, Jainikoski y Esquivel igualaron y dieron vuelta el trámite, respectivamente, para comenzar con el pie derecho la Copa del Mundo de la categoría.

Fuente: TyC Sports

