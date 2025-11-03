Los pibes lo dieron vuelta, le ganaron a Bélgica y arrancaron con el pie derecho en su debut en el Mundial Sub 17

La Selección Argentina Sub 17 comenzó el Mundial de Qatar con una victoria por 3-2 ante Bélgica. Ramiro Tulián, Facundo Jainikoski y Felipe Esquível fueron los autores del tanto del combinado nacional, que dirige Diego Placente, y que ahora enfrentará a Túnez y a Fiyi en los próximos compromisos del Grupo D.

En el comienzo de la primera mitad, la Albiceleste no se mostró cómoda, pero el gol la liberó. A los 36 minutos de juego, Tulián logró capitalizar un rebote dentro del área rival y con un gran derechazo infló la red. Sin embargo, minutos más tarde, en la última jugada del encuentro y cuando era el mejor momento argentino, el que apareció fue De Kimpe, quien igualó el trámite para los belgas.

Ya en la segunda mitad, y tras dos llegadas muy claras de los pibes argentinos, los del viejo continente no perdonaron. A los 15 minutos del complemento, Stan Naert la mandó a guardar tras una serie de rebotes. No obstante, la garra y el corazón argentino salió a la luz. En una seguidilla, a los 25 y 28 minutos, Jainikoski y Esquivel igualaron y dieron vuelta el trámite, respectivamente, para comenzar con el pie derecho la Copa del Mundo de la categoría. Fuente: TyC Sports

