domingo 2 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tiempo en Mendoza

La demora del colectivo verdinegro en la Autopista y un recibimiento de "final": las perlitas del clásico cuyano

El equipo sanjuanino llegó al Estadio Feliciano Gambarte en medio de un clima de máxima tensión. Tiempo de San Juan te cuenta todo desde la vecina provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-02 at 18.53.09
WhatsApp Image 2025-11-02 at 18.53.10 (1)

La previa del clásico cuyano entre San Martín y Godoy Cruz tuvo de todo. El equipo sanjuanino llegó al estadio Feliciano Gambarte en medio de un clima de máxima tensión, y Tiempo de San Juan estuvo ahí para contarlo.

Lee además
romagnoli, a corazon abierto: la estamos peleando y la vamos a pelear hasta el final
Declaraciones

Romagnoli, a corazón abierto: "La estamos peleando y la vamos a pelear hasta el final"
las mejores postales del clasico cuyano: recibimiento de final, roces y un partido de infarto en el gambarte
Tiempo en Mendoza

Las mejores postales del clásico cuyano: recibimiento de final, roces y un partido de infarto en el Gambarte
WhatsApp Image 2025-11-02 at 18.53.10 (1)

El plantel verdinegro había partido desde un hotel céntrico de Mendoza rumbo al estadio, pero el viaje se complicó cuando el colectivo se encontró con el acceso bloqueado. En la autopista, a metros del ingreso designado, una multitud de hinchas de Godoy Cruz copó la zona, obligando a la policía a intervenir. Durante quince minutos, los efectivos trabajaron para despejar el camino hasta que finalmente el micro pudo avanzar y llegar al estadio.

El primero en bajar fue el técnico Leandro Romagnoli, seguido por los jugadores. Entre ellos, se destacó el defensor Lucas Diarte, que descendió del micro escuchando cuarteto a todo volumen desde un parlante portátil, intentando distender el ambiente previo al partido.

Ya en el interior del Gambarte, el plantel de San Martín se refugió rápidamente en el vestuario, donde contaban con su propia seguridad privada llegada especialmente desde San Juan. Afuera, el clima era puro clásico: tensión, ruido y color.

Cuando el Verdinegro salió al campo para realizar los movimientos precompetitivos, fue recibido con abucheos desde las tribunas. Luego, en la salida de ambos equipos, el recibimiento para Godoy Cruz fue digno de una final: bombas de humo azul y blancas, estruendos y un estadio que vibró con cada canto.

Temas
Seguí leyendo

San Martín, inteligente y sumando en campo tombino: empató con Godoy Cruz y rescató un punto de oro por la permanencia

San Martín con la ilusión intacta: los elegidos por el Pipi para el clásico con el Tomba

Video: los hinchas de Godoy Cruz coparon el Gambarte para alentar a los jugadores antes del Clásico

"Demostramos estar a la altura de cualquier equipo": el mensaje reflexivo del técnico de la Reserva de San Martín

Derrota y despedida: la Reserva de San Martín perdió con Ferro y no le alcanzó para clasificar a los playoffs

Guiño para San Martín: Godoy Cruz sufrió una baja clave antes del clásico en el Gambarte

El equipo de una gloria del ascenso hará paro hasta que le paguen los sueldos atrasados

Chaco Molina y su primer voto en San Juan: el presidente de mesa era verdinegro y le hizo un pedido muy especial para el duelo con el Tomba

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
san martin, inteligente y sumando en campo tombino: empato con godoy cruz y rescato un punto de oro por la permanencia
Enviados especiales

San Martín, inteligente y sumando en campo tombino: empató con Godoy Cruz y rescató un punto de oro por la permanencia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tragedia en el Camping del Círculo de Oficiales: se le cayó un arco en la cabeza a un niño y lo mató
Rawson

Tragedia en el Camping del Círculo de Oficiales: se le cayó un arco en la cabeza a un niño y lo mató

Gentileza: Diario de Cuyo. 
Este domingo

Una fiesta de Halloween terminó con una decena de autos radiados y un local clausurado en Rawson

Tras la balacera, decenas de policías desplegaron un gran operativo en el barrio Nuevo Cuyo y los alrededores.
Enfrentamiento a tiros

Un adolescente y su tía fueron heridos a balazos en una disputa de familias en La Bebida

Desde el aire, cómo es el primer barrio que construye el IPV en San Juan sin ladrillos y con revolucionarios materiales video
El drone de Tiempo

Desde el aire, cómo es el primer barrio que construye el IPV en San Juan sin ladrillos y con revolucionarios materiales

El caso Jonathan Bravo, el niño que apareció estrangulado dentro de una acequia en Villa Benavidez
Historias del Crimen

El caso Jonathan Bravo, el niño que apareció estrangulado dentro de una acequia en Villa Benavidez

Te Puede Interesar

La demanda por tener stands en la Fiesta Nacional del Sol superó las expectativas, según la información oficial. 
Cuenta regresiva

Récord de interés privado; la Fiesta Nacional del Sol 2025 ya agotó todos los stands y llegan curiosidades

Por Elizabeth Pérez
Tragedia en el Camping del Círculo de Oficiales: se le cayó un arco en la cabeza a un niño y lo mató
Rawson

Tragedia en el Camping del Círculo de Oficiales: se le cayó un arco en la cabeza a un niño y lo mató

Romagnoli, a corazón abierto: La estamos peleando y la vamos a pelear hasta el final
Declaraciones

Romagnoli, a corazón abierto: "La estamos peleando y la vamos a pelear hasta el final"

Durante los feriados de Carnaval, el comercio sanjuanino permanecerá una jornada cerrado y abrirá la otra.
Economía

Las ventas en San Juan cayeron 13% en el comercio sanjuanino, pero creció el ticket promedio

De changa a negocio: los hermanos santaluceños que convirtieron sus cookies en un éxito sanjuanino
Emprendedores

De changa a negocio: los hermanos santaluceños que convirtieron sus cookies en un éxito sanjuanino