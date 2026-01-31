sábado 31 de enero 2026

SMN

Tormentas: continúa vigente el alerta naranja para cinco departamentos de San Juan

Se esperan tormentas fuertes a severas, con abundantes lluvias en cortos períodos, ráfagas que podrían superar los 90 km/h, intensa actividad eléctrica y posible caída de granizo en las zonas afectadas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
tormentas electricas.jpg

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta naranja por tormentas para cinco departamentos de la provincia de San Juan. Se trata de 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil, zonas que continuarán bajo vigilancia meteorológica ante la persistencia de condiciones climáticas adversas.

Lee además
fuerte impacto del granizo en cultivos de medano de oro y 9 de julio
Asistencia

Fuerte impacto del granizo en cultivos de Médano de Oro y 9 de Julio
por las fuertes tormentas, asistieron a casi 150 familias en diferentes departamentos de san juan
Ayuda

Por las fuertes tormentas, asistieron a casi 150 familias en diferentes departamentos de San Juan

Según informó el organismo nacional, el nivel de alerta naranja indica que el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas, con potencial impacto sobre la población, los bienes y las actividades cotidianas.

Las tormentas podrán estar acompañadas por caída de granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora y abundante precipitación en cortos períodos de tiempo. En ese marco, se estiman valores de lluvia acumulada de entre 40 y 70 milímetros, con la posibilidad de que dichos registros sean superados de manera localizada.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan extremar las medidas de precaución, evitar actividades al aire libre, no refugiarse bajo árboles o postes de electricidad, asegurar objetos que puedan volarse y circular con precaución, especialmente en zonas rurales y caminos susceptibles a anegamientos.

