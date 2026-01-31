sábado 31 de enero 2026

Vialidad Nacional

El estado del Paso de Agua Negra para este sábado

Se informó que la Ruta 150 se encuentra en condiciones y el cruce internacional estará operativo con horarios establecidos para egreso e ingreso durante la jornada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera informó que el Paso Internacional de Agua Negra se encuentra habilitado al tránsito este sábado 31 de enero de 2026, de acuerdo al reporte emitido por el Centro de Frontera Agua Negra.

Según detalló la Dirección Nacional de Vialidad, la Ruta Nacional N°150, del lado argentino, presenta condiciones adecuadas para la circulación, por lo que el cruce internacional permanece operativo para el tránsito en general.

En cuanto a los horarios habilitados, se informó que el egreso desde Argentina podrá realizarse entre las 7 y las 17 horas, mientras que el ingreso al país estará permitido desde las 7 hasta las 21 horas. El cierre del egreso está previsto a las 17 horas.

