El estado del Paso de Agua Negra para este sábado

La Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera informó que el Paso Internacional de Agua Negra se encuentra habilitado al tránsito este sábado 31 de enero de 2026, de acuerdo al reporte emitido por el Centro de Frontera Agua Negra.

Según detalló la Dirección Nacional de Vialidad, la Ruta Nacional N°150, del lado argentino, presenta condiciones adecuadas para la circulación, por lo que el cruce internacional permanece operativo para el tránsito en general.

En cuanto a los horarios habilitados, se informó que el egreso desde Argentina podrá realizarse entre las 7 y las 17 horas, mientras que el ingreso al país estará permitido desde las 7 hasta las 21 horas. El cierre del egreso está previsto a las 17 horas.

