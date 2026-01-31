sábado 31 de enero 2026

Por las fuertes tormentas, asistieron a casi 150 familias en diferentes departamentos de San Juan

Equipos del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano asistieron a 75 familias en Ullum y a 70 en Pocito, mientras continúan los operativos y el monitoreo en otros departamentos ante la alerta naranja por tormentas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras los relevamientos realizados por los equipos del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, el Gobierno de San Juan avanzó con tareas de asistencia a personas afectadas por las intensas tormentas que se registraron en la provincia durante los últimos días.

Según se informó oficialmente, durante la tarde-noche del viernes 30 de enero, se brindó asistencia a 75 familias del departamento Ullum, sin que fuera necesario evacuar a ninguno de los grupos familiares. Las zonas más afectadas por las lluvias en ese departamento fueron Villa 25 de Mayo, Barrio Dique 2, Callejón Pedro Jiménez, Villa El Lago, Asentamiento 55, El Chilote y Barrio Santa Rosa.

Además, se registraron 70 familias del departamento Pocito cuyas viviendas, ubicadas sobre calle 13 entre Aberastain y Mendoza, en Villa San Expedito, presentaron necesidades vinculadas al refuerzo de techos como consecuencia del temporal.

Desde el Ministerio informaron que este sábado comenzaron los operativos de asistencia en Pocito y en Caucete, donde los equipos continúan trabajando en el relevamiento de daños y la entrega de ayuda a las familias damnificadas.

En tanto, en otros departamentos donde las lluvias y el granizo tuvieron fuerte impacto, como San Martín, hasta el momento no se registraron pedidos de asistencia, aunque la situación continúa bajo evaluación.

Ante la vigencia de la alerta naranja por tormentas, las autoridades confirmaron que se mantiene un monitoreo permanente en toda la provincia para responder de manera inmediata ante nuevas emergencias que puedan surgir.

