Es influencer, lo reconocen por ser el doble de Vinicius y fichó para un club de Venezuela

El ascenso venezolano sumó en las últimas horas un capítulo tan insólito como ruidoso. Real Frontera de Táchira, equipo de la Segunda División, anunció la contratación de Ricardo Rincón, un influencer colombiano conocido en redes por su notable parecido con Vinicius Jr., la figura del Real Madrid. Y claro, el revuelo fue inmediato.

La presentación oficial, difundida por las cuentas del club, explotó en likes y comentarios. Rincón, que hizo carrera digital capitalizando su look idéntico al crack brasileño, firmó contrato profesional de cara a la temporada 2026. Desde entonces, la pregunta se repite en cada charla futbolera: ¿llega para jugar o para el tema de marketing?

El caso recuerda inevitablemente a otros experimentos mediáticos del continente, como aquel debut polémico de Spreen en Argentina, donde el impacto estuvo más en las redes que en la cancha. En Táchira, el contexto no parece el ideal para apuestas livianas: Real Frontera marcha cuarto en el Grupo A con 38 puntos y pelea punto a punto el pase a los cuartos de final por el ascenso a Primera.

Puertas adentro, el club insiste en que Rincón es “uno más del plantel”. Afuera, las miradas son de reojo. Para muchos, la movida apunta a darle visibilidad a una institución que convive bajo la sombra de los pesos pesados del estado Táchira. Marketing, marca y alcance digital, todo junto en un mismo paquete.