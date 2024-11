El insólito debut de 'Spreen': las explosivas repercusiones en el mundo del fútbol

Así reaccionó el fútbol argentino al debut de “Spreen” en Primera

El impacto del estreno de Buhajeruk fue negativo en buena medida para el mapa del fútbol argentino, con un rechazo desde las redes sociales se expresó en las cuentas de varios protagonistas.

image.png

Las reacciones de Juan Sebastián Verón y de Marcos Acuña en sus cuantas oficiales de Instagram

En una historia en su cuenta de Instagram, el Presidente de Estudiantes de La Plata Juan Sebastián Verón compartió una nota de El Grafico.web, a la que añadió la leyenda “una falta total de respeto al fútbol y a los futbolistas”.

Al dirigente deportivo y ex jugador se le sumó en la misma plataforma el “Huevo” Marcos Acuña. El lateral de River Plate y la Selección Argentina publicó una historia con un fondo negro y un emoji de una persona tapándose el rostro con su mano.

Otra de las plataformas utilizadas fue la red social “X”, en la que por ejemplo, Diego Segovia y Thomas Vega, juveniles de Independiente, realizaron publicaciones contra el debut del streamer.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Pocho_Sg25/status/1856069943021973931&partner=&hide_thread=false Y uno rompiéndose el lomo AÑOS para al menos poder estar ese minuto ahí… — Diego Segovia (@Pocho_Sg25) November 11, 2024

En primer lugar, Segovia, arquero uruguayo de 24 años del Rojo comentó: “y uno rompiéndose el lomo años para al menos poder estar un minuto ahí…”. Por su parte, Vega sostuvo: “Otros nos tomamos 3 colectivos todos los días para ir a entrenar…”

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Thomivega_/status/1856076744983482708&partner=&hide_thread=false Otros nos tomamos 3 colectivos todos los dias para ir a entrenar... — Thomas (@Thomivega_) November 11, 2024

Una vez culminado el partido en el Bajo Flores entre Riestra y Vélez, quien también reflexionó sobre el particular episodio fue Tomás Marchiori, el arquero titular del “Fortín”, quien comentó: “Lo de Spreen es raro. Es difícil este tipo de cosas, por los chicos que vienen entrenando, haciendo un esfuerzo desde las 6 de la mañana para tomarse uno o dos micros para ir a entrenar y tener la ilusión llegar a Primera".

"Es raro, pero es algo que Riestra permitió y vale. Pero no lo hablamos esto nosotros” concluyó el jugador del equipo de Gustavo Quinteros.

A su vez, Braian Romero, el delantero velezano fue contundente y remarcó: “El mensaje es para los chicos más que nada. Hoy el televisor les mostró un atajo que no es ese. Hoy fue una falta de respeto al fútbol, es un mensaje erróneo que le damos a la sociedad y a los chicos que lo intentan hasta lo último y no pueden. Desde mi punto de vista y el lugar que me toca, decirle que ese no es el camino”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1856323328467714393&partner=&hide_thread=false "ES UNA FALTA DE RESPETO A TODOS LOS CHICOS. HOY EL FÚTBOL NO ES ESO. ME DOLIÓ MUCHO LO QUE PASÓ"



El descargo de Braian Romero por el debut de Spreen en Deportivo Riestra. pic.twitter.com/WwMFOSmgIl — TyC Sports (@TyCSports) November 12, 2024

FUENTE: Doble amarilla