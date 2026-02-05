Conmoción por la muerte de un joven en Caucete que estaba internado en grave estado

Este jueves, la muerte de un joven de Caucete generó un profundo impacto en la comunidad del departamento. Se trata de Matías Hidalgo, quien permanecía internado en terapia intensiva en estado crítico desde hacía varios días.

Según se conoció, el joven atravesaba un cuadro de salud complejo que motivó su hospitalización en una unidad de cuidados intensivos. Durante su internación, familiares, amigos y vecinos impulsaron cadenas de oración y pedidos de colaboración para afrontar los gastos médicos.

Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre la enfermedad que padecía ni las causas concretas de su fallecimiento. La noticia fue confirmada en las últimas horas y provocó numerosas expresiones de pesar en la comunidad caucetera.

