jueves 5 de febrero 2026

Medida inédita

Fiscales de San Juan, protegidos: ¿cómo usarán los chalecos antibala?

Este jueves se realizó la entrega formal del equipamiento de protección para garantizar la seguridad de los funcionarios judiciales sanjuaninos en investigaciones de alto riesgo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En un hecho sin precedentes para San Juan, desde ahora, los fiscales coordinadores, de caso y ayudantes fiscales provinciales usarán chalecos de protección balística durante el desempeño de sus funciones. Según se conoció durante la entrega formal de este equipamiento que se concretó este jueves, el uso será obligatorio, según dijo el fiscal General, Guillermo Baigorri.

Esta medida busca fortalecer la seguridad de quienes lideran investigaciones penales sensibles y se encuentran expuestos a situaciones de riesgo en el territorio.

Baigorrí destacó que este es un paso fundamental, ya que anteriormente los funcionarios no contaban con estos elementos de seguridad para su labor diaria. El líder de los fiscales fundamentó la obligatoriedad de la medida al señalar que se vive en "una sociedad cada vez más violenta, cada vez más peligrosa", lo que exige que quienes defienden a la gente estén dotados de herramientas contra posibles agresiones físicas en la calle.

Sobre la modalidad de uso, el fiscal General explicó que, ante la posibilidad de enfrentar situaciones conflictivas como pedradas o ingresos a lugares donde puede haber balaceras, el uso del chaleco "indudablemente tiene que ver con qué tipo de situación haya que enfrentar, pero sí es obligatorio" para todo el personal fiscal.

Por su parte, el secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, contextualizó la entrega dentro de un convenio de reciprocidad firmado el pasado 2 de diciembre entre la Secretaría y el Ministerio Público Fiscal. En detalle, se pusieron a disposición un total de 40 chalecos de protección balística de la marca SEATLE S.A., modelo FORCE 10, los cuales son de uso unisex y están confeccionados en poliéster negro con material balístico de Kevlar, alcanzando un nivel de protección RB-3 bajo normativas nacionales.

Delgado remarcó que esta colaboración responde a un diagnóstico preventivo basado en el mapa del delito, asegurando que la intención del gobierno provincial es no esperar a que suceda un hecho grave para brindar una respuesta de seguridad efectiva a los órganos del Estado. Esta entrega bajo la modalidad de comodato permite optimizar los recursos existentes para fortalecer la confianza y la previsibilidad operativa de los fiscales cuando trabajan articuladamente con las fuerzas de seguridad.

