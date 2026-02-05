jueves 5 de febrero 2026

Reordenamiento

Una concejal que se había alejado del bloquismo volvió... ¿abre bloque propio en 25 de Mayo?

Se trata de Sandra Quiroga, edil de 25 de Mayo, que había amagado con abrir bloque propio pero finalmente no lo hizo. Ahora, parece haber vuelto a sus orígenes políticos.

Por Ana Paula Gremoliche
WhatsApp Image 2026-02-05 at 1.57.25 PM

La concejal bloquista Sandra Quiroga volvió a reunirse con el presidente del partido, Luis Rueda, luego de haberse alejado políticamente durante algunos meses. El distanciamiento se originó cuando la autoridad partidaria solicitó a sus ediles (tres en toda la provincia) que conformaran bloques propios, tras la decisión del partido de romper la alianza con el peronismo y sellar un frente electoral con el oficialismo provincial el año pasado, pedido que la edil no cumplió.

El cierre de alianzas para las Elecciones Legislativas de 2025 puso fin a una relación política de casi 16 años entre el peronismo y el bloquismo. El partido de la estrella optó por aliarse con el oficialismo provincial, una decisión que dejó varias situaciones grises. Entre ellas, la de concejales netamente bloquistas que habían ingresado a los cuerpos deliberativos de la mano del peronismo y que integraban los bloques peronistas. En ese contexto, Rueda les pidió que conformaran bancadas propias.

En toda la provincia había tres ediles en esa situación. Una de ellas fue Mónica Rivero, de Valle Fértil, quien acató la orden y abrió un bloque unipersonal, alejándose del oficialismo departamental. Otra fue Marina Poblete, de Caucete, quien quedó desvinculada del comité bloquista luego de que, lejos de cumplir la directiva partidaria, decidiera conformar un bloque junto al peronismo local y mantener su vínculo político con la intendenta Romina Rosas.

Entre ambos extremos se ubicó el caso de Quiroga, quien nunca oficializó un cambio de bloque, pero que durante las elecciones del año pasado apareció en fotografías junto al entonces candidato peronista (hoy diputado nacional) Cristian Andino. Esa actitud la distanció políticamente del bloquismo, aunque desde el comité central resolvieron no desvincularla de manera definitiva.

La relación permaneció en un estado de virtual congelamiento hasta este miércoles, cuando Quiroga se reunió con Rueda y se puso a disposición del partido. En ese encuentro, el presidente volvió a sugerirle que conformara un bloque unipersonal en el Concejo Deliberante de 25 de Mayo, recomendación que, según indicaron fuentes partidarias, habría sido aceptada por la edil.

No obstante, aún resta formalizar el cambio desde el punto de vista legal. Cabe recordar que las actividades legislativas todavía no comenzaron en los departamentos de San Juan, por lo que el traspaso deberá esperar al menos hasta el inicio del período ordinario.

Temas
