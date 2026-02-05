jueves 5 de febrero 2026

Llegó la misión del FMI a la Argentina en medio de la polémica por la fórmula del IPC

La misión del FMI desembarcó en la Argentina en una jornada atravesada por decisiones clave del Gobierno, como la salida de Marco Lavagna del INDEC y la firma de un acuerdo comercial y de inversiones con Estados Unidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (41)

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó hoy a la Argentina para la revisión de las metas del programa que sellaron con el gobierno del presidente Javier Milei en el primer trimestre del 2025.

La comitiva está encabezada por el director del Departamento del Hemisferio Occidental, Luis Cubeddu, y el jefe de misión para la Argentina, Bikas Joshi.

El arribo de los representantes del Fondo se da a pocas horas de que el Poder Ejecutivo empujara la salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) por la actualización en la metodología del IPC.

También tuvo lugar el mismo día en que el Gobierno anunció la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con los Estados Unidos.

El convenio ratifica la alianza estratégica entre el gobierno de Donald Trump y el de Javier Milei y se cocnretó después de que el 13 de noviembre se anunciara en Washington un “marco para un acuerdo de Comercio e inversiones recíprocos” que trazaba lineamientos generales, pero no consignaba detalles.

El tratado apunta a fortalecer el intercambio bilateral y fomentar la llegada de capitales, en línea con la estrategia de alineamiento geopolítico de la Casa Rosada.

“La Argentina será próspera”, expresó el canciller Pablo Quirno tras la firma del acuerdo.

A fines de enero, el Tesoro de los Estados Unidos, bajo la conducción de Scott Bessent, había acudido nuevamente al rescate de la administración de Milei.

A través de una operación de venta de Derechos Especiales de Giro (DEGs), Washington giró a la Argentina 808 millones de dólares, con lo que permitió que el país cubriera el vencimiento de intereses con el organismo.

Esa asistencia fue la tercera intervención directa de Bessent en tres meses y resultó vital para evitar que el pago de US$ 833 millones consuma el 75% de las reservas acumuladas por el Banco Central durante el primer mes del año.

La operación consistió en la transferencia de activos de reserva internacional (DEGs) desde el Tesoro estadounidense hacia las cuentas argentinas a cambio de monedas convertibles.

GD/NP

