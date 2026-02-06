Un diputado asegura que Milei es un presidente "pro-guerra" y quiere iniciarle un juicio político

El diputado nacional de Unión por la Patria Juan Marino presentó este viernes un proyecto para iniciarle juicio político al presidente Javier Milei por el estrecho vínculo que forjó con su par de Estados Unidos, Donald Trump, y considerar al mandatario argentino como “pro-guerra”.

En el Centro Cívico Comenzó la primera paritaria del 2026, con el foco en el inicio de clases en San Juan

En sus fundamentos, Marino calificó como “ataque terrorista” la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, acto celebrado por Milei, y criticó también, según le legislador, “el compromiso” de Milei de “participar militarmente en futuros actos de guerra de Estados Unidos en la región”.

También enumeró la participación del representante del oficialismo en la “reunión de jefes militares del 11 de febrero, en Estados Unidos, la intervención del Puerto de Ushuaia, los ejercicios militares con Estados Unidos a espaldas del Congreso, el bloqueo a la declaración de la CELAC en favor de la paz”.

“Son todos hechos que ponen de manifiesto una conducta sistemática de Milei cuyo objetivo es terminar con la condición de zona de paz de nuestra región y favorecer la guerra de Trump contra América Latina y el Caribe”, subrayó Marino.

Para Marino, que el “continente se transforme en una zona de guerra es extremadamente grave”.

“Solamente nos puede traer un colapso económico, el cercenamiento de nuestras libertades políticas, y una crisis humanitaria. Es urgente ponerle un límite y el instrumento institucional para hacerlo es el juicio político. No podemos tolerar tener un Presidente pro-guerra en nuestro país”, sintetizó.

FUENTE: AgenciaNA