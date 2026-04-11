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Santa Lucía

Caos en la Circunvalación tras un choque en un importante tramo: una camioneta que terminó atravesada

El siniestro ocurrió el viernes por la noche, en el anillo externo a la altura de Hipólito Yrigoyen. Intervinieron servicios de emergencia y Policía. No hubo heridos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un choque se registró el viernes por la noche en Avenida de Circunvalación, en Santa Lucía, y provocó demoras en la circulación. El hecho ocurrió alrededor de las 22 horas, en el anillo externo, a la altura de la bajada de Hipólito Yrigoyen, en un horario de importante flujo vehicular.

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Según las primeras informaciones, los rodados involucrados fueron una camioneta tipo Fiat Toro -o similar- y un Fiat Uno blanco, que impactaron por causas que se investigan.

Producto del choque, la camioneta quedó atravesada y en sentido contrario, frente al otro vehículo, evidenciando la violencia del impacto.

En el lugar trabajaron efectivos de emergencias médicas, personal de bomberos y agentes de la Policía de San Juan, quienes realizaron tareas preventivas y ordenaron el tránsito.

Fuentes intervinientes indicaron a este medio que no se registraron personas heridas, y que los daños fueron únicamente materiales.

La circulación se vio afectada durante algunos minutos hasta que la situación fue controlada.

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