Volcó en Valle Fértil y se salvó de milagro: sufrió un golpe en la cabeza

Un accidente vial conmocionó este lunes 3 de noviembre la zona de Valle Fértil. Un hombre de 54 años protagonizó un impactante vuelco mientras manejaba por la ruta 511 rumbo a la provincia de La Rioja.
El conductor, un hombre de 54 años oriundo del Chaco, perdió el control de su auto en la ruta 511 y terminó volcando cuando se dirigía hacia La Rioja.
El conductor, identificado como Eliseo Paredes, con domicilio en la provincia del Chaco, perdió el control del vehículo en el tramo que une San Ramón con el límite riojano.
Tras el siniestro, Paredes terminó con un golpe y un corte en la cabeza, aunque logró salir del auto por sus propios medios. El rodado quedó completamente dañado tras volcar y quedar a un costado del camino.
Minutos después, personal policial y de salud llegó al lugar para asistir al conductor y realizar las pericias correspondientes. Por el momento, se investigan las causas del accidente.