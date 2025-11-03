Volcó en Valle Fértil y se salvó de milagro: sufrió un golpe en la cabeza

Un accidente vial conmocionó este lunes 3 de noviembre la zona de Valle Fértil. Un hombre de 54 años protagonizó un impactante vuelco mientras manejaba por la ruta 511 rumbo a la provincia de La Rioja.

De novela La pelea de pareja que terminó con un hombre perdido en los campos de Jáchal y casi muerto de sed

El conductor, identificado como Eliseo Paredes , con domicilio en la provincia del Chaco, perdió el control del vehículo en el tramo que une San Ramón con el límite riojano.

Tras el siniestro, Paredes terminó con un golpe y un corte en la cabeza, aunque logró salir del auto por sus propios medios. El rodado quedó completamente dañado tras volcar y quedar a un costado del camino.

Minutos después, personal policial y de salud llegó al lugar para asistir al conductor y realizar las pericias correspondientes. Por el momento, se investigan las causas del accidente.