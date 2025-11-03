Robaron herramientas de una obra en Rivadavia y rompieron los candados para entrar

Un robo afectó a una obra en construcción en Rivadavia durante la mañana de este lunes. El hecho fue denunciado en la Comisaría 13ª por Emilio Andrés Manrique, de 69 años, presidente de la Cooperativa Cooperac, quien advirtió que delincuentes ingresaron a un predio cerrado y se llevaron varias herramientas.

El hecho ocurrió en calle Reconquista, entre Alzaga y Carmona, en el barrio Cooperac 9, donde se encontraban dos contenedores con materiales y equipamiento de trabajo. Según la denuncia, los obreros constataron que, al llegar, faltaban dos amoladoras, llaves francesas, pinzas, alicates, destornilladores y un martillo demoledor de 10 kilos.

Los autores del robo habrían dañado tres candados para acceder al lugar y también se habrían llevado los mismos, ya que no fueron encontrados en la escena.

Intervino personal policial a cargo de la oficial subinspectora Alejandra Parada. Por disposición del ayudante fiscal Mario Quiroga, se ordenó recibir la denuncia, realizar la inspección ocular, el croquis, las entrevistas correspondientes, el relevamiento de cámaras y el informe pericial con fotografías. El caso quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad.