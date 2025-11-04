Rescataron 55 aves autóctonas de distintas especies que habían sido cazadas en San Juan

Gran cantidad de aves y jaulas fueron secuestradas por la Policía en Sarmiento.

En un amplio operativo se desarrolló en las últimas horas en la localidad Los Berros, en Sarmiento, donde la Policía logró rescatar 55 aves autóctonas, entre otros elementos utilizados para la caza. Al tiempo que tres personas quedaron detenidas.

Ambiente Aves en peligro: el submundo de la caza en San Juan y un nuevo plan para evitar extinciones

Según difundió la Policía de Sarmiento, a través de la Unidad Rural 4 El Acequión, los allanamientos se llevaron a cabo en el distrito Cochagual, en el marco de una investigación por infracción a la ley de protección de fauna autóctona.

Durante el operativo, se secuestraron 55 aves autóctonas protegidas por leyes nacionales y provinciales, entre ellas benteveos, diucas, gilgueros, loicas, cardenales copete rojo, entre otras especies.

image

También se incautaron 70 jaulas, transportines y tramperos de madera y alambre, un cuadro de bicicleta de fabricación casera utilizado para carreras de perros de raza galgo y cuatro bozales de perros.

Por el hecho quedaron detenidos tres ciudadanos: Salazar González Héctor Nicolás, de 45 años; Millicay Ferreira Juan Antonio, de 25 años; y Millicay Ferreira David Alejandro, de 28 años. Todos fueron trasladados a sede policial para cumplimentar los requisitos legales.

Al mismo tiempo, la Policía recordó a la ciudadanía que la captura y comercialización de aves autóctonas está prohibida y se encuentran protegidas por leyes nacionales y provinciales. Se invita a denunciar cualquier hecho ilícito relacionado con la fauna silvestre a los siguientes contactos: Unidad Rural 1 y 2: 264 583-2804.