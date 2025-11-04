martes 4 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Gran operativo

Rescataron 55 aves autóctonas de distintas especies que habían sido cazadas en San Juan

Las aves permanecían en cautiverio en el Sur de la provincia. La Policía Rural incautó también 70 jaulas. Tres personas quedaron detenidas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gran cantidad de aves y jaulas fueron secuestradas por la Policía en Sarmiento.

Gran cantidad de aves y jaulas fueron secuestradas por la Policía en Sarmiento.

En un amplio operativo se desarrolló en las últimas horas en la localidad Los Berros, en Sarmiento, donde la Policía logró rescatar 55 aves autóctonas, entre otros elementos utilizados para la caza. Al tiempo que tres personas quedaron detenidas.

Lee además
Con la llegada de la primavera refuerza, Ambiente refuerza los controles en zonas clave para evitar la caza de aves.
Ambiente

Aves en peligro: el submundo de la caza en San Juan y un nuevo plan para evitar extinciones
en sarmiento, 20 aves nativas regresaron a la vida silvestre
Ambiente

En Sarmiento, 20 aves nativas regresaron a la vida silvestre

Según difundió la Policía de Sarmiento, a través de la Unidad Rural 4 El Acequión, los allanamientos se llevaron a cabo en el distrito Cochagual, en el marco de una investigación por infracción a la ley de protección de fauna autóctona.

Durante el operativo, se secuestraron 55 aves autóctonas protegidas por leyes nacionales y provinciales, entre ellas benteveos, diucas, gilgueros, loicas, cardenales copete rojo, entre otras especies.

image

También se incautaron 70 jaulas, transportines y tramperos de madera y alambre, un cuadro de bicicleta de fabricación casera utilizado para carreras de perros de raza galgo y cuatro bozales de perros.

Por el hecho quedaron detenidos tres ciudadanos: Salazar González Héctor Nicolás, de 45 años; Millicay Ferreira Juan Antonio, de 25 años; y Millicay Ferreira David Alejandro, de 28 años. Todos fueron trasladados a sede policial para cumplimentar los requisitos legales.

Al mismo tiempo, la Policía recordó a la ciudadanía que la captura y comercialización de aves autóctonas está prohibida y se encuentran protegidas por leyes nacionales y provinciales. Se invita a denunciar cualquier hecho ilícito relacionado con la fauna silvestre a los siguientes contactos: Unidad Rural 1 y 2: 264 583-2804.

Temas
Seguí leyendo

Una empleada judicial compró muebles por Instagram y nunca le llegaron: la estafaron con $6.000.000

Miedo en Jáchal por la aparición de dos pumas y un supuesto hecho escabroso

Robaron herramientas de una obra en Rivadavia y rompieron los candados para entrar

La pelea de pareja que terminó con un hombre perdido en los campos de Jáchal y casi muerto de sed

Volcó en Valle Fértil y se salvó de milagro: sufrió un golpe en la cabeza

Golpe millonario a un negocio de Desamparados que alquila máquinas y herramientas de obra

Un adolescente de 14 años fue el responsable de la amenaza de bomba a una escuela de Chimbas: usó el celular de su mamá

Recuperaron el auto de un reconocido chef que había sido robado en Santa Lucía

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
De novela

La pelea de pareja que terminó con un hombre perdido en los campos de Jáchal y casi muerto de sed

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Días atrás, García Nieto comunicó los lineamientos de año de presidencia a los directores y referentes del Poder Judicial de San Juan. 
Justicia

Uno por uno, todos los ascensos del Poder Judicial de San Juan

Imagen ilustrativa
De novela

La pelea de pareja que terminó con un hombre perdido en los campos de Jáchal y casi muerto de sed

Noche de terror para un sanjuanino: en Halloween, le escribieron de todo en su auto
Video

Noche de terror para un sanjuanino: en Halloween, le escribieron de todo en su auto

Un multimillonario con negocios en San Juan compró el edificio donde funcionó un hospital por casi $10.000.000.000
Operación millonaria

Un multimillonario con negocios en San Juan compró el edificio donde funcionó un hospital por casi $10.000.000.000

Los entretelones de los daños en Pampa del Leoncito: un empresario cordobés y otro puntano en la mira, 16 areneros y cómo dieron con los inadaptados
Investigación

Los entretelones de los daños en Pampa del Leoncito: un empresario cordobés y otro puntano en la mira, 16 areneros y cómo dieron con los "inadaptados"

Te Puede Interesar

El Gobierno Nacional finalmente dio de baja el radiotelescopio chino en San Juan
Oficial

El Gobierno Nacional finalmente dio de baja el radiotelescopio chino en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una empleada judicial compró muebles por Instagram y nunca le llegaron: la estafaron con $6.000.000
Detalles

Una empleada judicial compró muebles por Instagram y nunca le llegaron: la estafaron con $6.000.000

Empresarios sanjuaninos analizan con cautela los recambios en el Gabinete nacional, pero apuntan a medidas de coyuntura
Repercusiones

Empresarios sanjuaninos analizan con cautela los recambios en el Gabinete nacional, pero apuntan a medidas de coyuntura

La aparición de dos pumas en zonas urbanas de Jáchal fue reportada por vecinos, que capaturaron imágenes. Foto: Radio Norte Jáchal
Alarma

Miedo en Jáchal por la aparición de dos pumas y un supuesto hecho escabroso

Imagen ilustrativa
De novela

La pelea de pareja que terminó con un hombre perdido en los campos de Jáchal y casi muerto de sed