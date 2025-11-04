El dólar en San Juan se estanca en $1.500 el blue, pero en los bancos se vende más barato

El dólar aparenta haber encontrado cierta calma en medio del huracán de las cotizaciones. Lejos parece haber quedado la incertidumbre que generaban las elecciones y las medidas nacionales, y reflejo de ello se ven en las cotizaciones, que se encuentran en una cierta estabilidad.

Por estas horas el dólar oficial se encuentra en $1.439 para la compra y $1.491 para la venta. En comparación a los valores del lunes, encontramos valores que se asemejan, remarcando que no hubo bajas ni saltos alarmantes.

En el caso del dólar blue, en la city porteña el mismo cotiza a $1.435 para la compra y $1.455 para la venta. En la provincia, conforme el sitio dolarsanjuan.com, la divisa estadounidense cotiza $1.400 para la compra y $1.500 para la venta.

image

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también cuentan con sus propias cotizaciones para el dólar, variando el valor según cada banco, tomando como referencia el dólar oficial.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

Banco Nación - venta $1.435 / compra $1.485

Banco Supervielle - venta $1.462 / compra $1.502

Banco BBVA - venta $1.435 / compra $1.490

Banco Columbia - venta $1.443 / compra $1.483

Banco Santander - venta $1.440 / compra $1.490

Banco ICBC - venta $1.415 / compra $1.485

Banco Galicia - venta $1.440 / compra $1.490

Banco Macro - venta $1.437 / compra $1.497

Banco de San Juan - venta $1.420 / compra $1.500

(Cotizaciones de los sitios Ámbito, dolarito.ar e infodolar.com)