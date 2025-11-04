El dólar en San Juan se estanca en $1.500 el blue, pero en los bancos se vende más barato
Transitando la segunda jornada de la semana, todo lleva a indicar que el dólar encontró la estabilidad post electoral oscilando sobre los $1.500tanto el oficial como el blue. Los detalles de la cotización.
El dólar aparenta haber encontrado cierta calma en medio del huracán de las cotizaciones. Lejos parece haber quedado la incertidumbre que generaban las elecciones y las medidas nacionales, y reflejo de ello se ven en las cotizaciones, que se encuentran en una cierta estabilidad.
Por estas horas el dólar oficial se encuentra en $1.439 para la compra y $1.491 para la venta. En comparación a los valores del lunes, encontramos valores que se asemejan, remarcando que no hubo bajas ni saltos alarmantes.
En el caso del dólar blue, en la city porteña el mismo cotiza a $1.435 para la compra y $1.455 para la venta. En la provincia, conforme el sitio dolarsanjuan.com, la divisa estadounidense cotiza $1.400 para la compra y $1.500 para la venta.
La cotización del dólar en los bancos
Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también cuentan con sus propias cotizaciones para el dólar, variando el valor según cada banco, tomando como referencia el dólar oficial.
Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco
Banco Nación - venta $1.435 / compra $1.485
Banco Supervielle - venta $1.462 / compra $1.502
Banco BBVA - venta $1.435 / compra $1.490
Banco Columbia - venta $1.443 / compra $1.483
Banco Santander - venta $1.440 / compra $1.490
Banco ICBC - venta $1.415 / compra $1.485
Banco Galicia - venta $1.440 / compra $1.490
Banco Macro - venta $1.437 / compra $1.497
Banco de San Juan - venta $1.420 / compra $1.500
(Cotizaciones de los sitios Ámbito, dolarito.ar e infodolar.com)