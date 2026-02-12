Atlético de Madrid vs Barcelona: la guía para verlo online, sin Magis TV ni Pelota Libre

El Atlético de Madrid de Julián Álvarez recibe este miércoles al Barcelona, en el marco del partido de ida por las semifinales de la Copa del Rey.
El “Colchonero” abre de local la serie de semifinales de la Copa del Rey ante el conjunto catalán. Cómo verlo en vivo.
El encuentro se disputa desde las 17 horas de la Argentina en el estadio Riyadh Air Metropolitano, y se podrá seguir en vivo por Flow Sports.
Probables formaciones de Atlético de Madrid vs Barcelona
Atlético Madrid: Oblak, Ruggeri, Hancko, Giménez, Llorente, Almada, Koke, Mendoza, Simeone, Lookman, Alvarez.__IP__
Barcelona: Joan García, Baldé, Eric García, Cubarsí, Koundé, Olmo, Casadó, Fermín, Rashford, Lewandowski, Yamal.
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Flow Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow.