jueves 12 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¿Te lo vas a perder?

Atlético de Madrid vs Barcelona: la guía para verlo online, sin Magis TV ni Pelota Libre

El “Colchonero” abre de local la serie de semifinales de la Copa del Rey ante el conjunto catalán. Cómo verlo en vivo.

Por Agencia NA
image

El Atlético de Madrid de Julián Álvarez recibe este miércoles al Barcelona, en el marco del partido de ida por las semifinales de la Copa del Rey.

Lee además
ni magis tv, ni xuper tv, ni pelota libre: donde ver argentinos vs river
Fútbol argentino

Ni Magis TV, ni Xuper TV, ni Pelota Libre: dónde ver Argentinos vs River

El encuentro se disputa desde las 17 horas de la Argentina en el estadio Riyadh Air Metropolitano, y se podrá seguir en vivo por Flow Sports.

Probables formaciones de Atlético de Madrid vs Barcelona

Atlético Madrid: Oblak, Ruggeri, Hancko, Giménez, Llorente, Almada, Koke, Mendoza, Simeone, Lookman, Alvarez.__IP__

Barcelona: Joan García, Baldé, Eric García, Cubarsí, Koundé, Olmo, Casadó, Fermín, Rashford, Lewandowski, Yamal.

Cómo ver en vivo Atlético de Madrid vs Barcelona

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Flow Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow.

Temas
Seguí leyendo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
ni magis tv, ni xuper tv, ni pelota libre: donde ver argentinos vs river
Fútbol argentino

Ni Magis TV, ni Xuper TV, ni Pelota Libre: dónde ver Argentinos vs River

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Andino y Chica se despegan del Bloque Justicialista en Diputados y votarán a favor del acuerdo del Mercosur-Unión Europea
Legislativas

Andino y Chica se despegan del Bloque Justicialista en Diputados y votarán a favor del acuerdo del Mercosur-Unión Europea

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan
¿Lo sentiste?

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan

Jueves ventoso en San Juan: ráfagas de hasta 50 km/h y máxima de 30°
SMN

Jueves ventoso en San Juan: ráfagas de hasta 50 km/h y máxima de 30°

El Abuelo Pepe frente al tribunal y custodiado.
Anciano pervertido

Ratificaron la condena al "Abuelo Pepe" por abusar de sus nietos, le revocaron la domiciliaria y pasará 12 años preso

Le disparó a su propio nieto y ahora está prófugo: le secuestraron armas, cocaína y casi $2,7millones
En Rawson

Le disparó a su propio nieto y ahora está prófugo: le secuestraron armas, cocaína y casi $2,7millones

Te Puede Interesar

En busca del nuevo juez camarista civil: el perfil de los tres aspirantes y una designación que todavía no tiene fecha
Jugoso cargo judicial

En busca del nuevo juez camarista civil: el perfil de los tres aspirantes y una designación que todavía no tiene fecha

Por Florencia García
Empaque bajo parral. La modalidad permite cosechar y acondicionar la uva de mesa en el mismo viñedo, reduciendo manipulación, deshidratación y costos para los productores sanjuaninos.
Pedido histórico

La uva de mesa sanjuanina ganó una batalla: recuperó una práctica que reduce pérdidas y costos

Las carnicerías de San Juan preparan un nuevo aumento (foto ilustrativa). 
Atención

Advierten que la carne volverá a subir en San Juan la próxima semana

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan
¿Lo sentiste?

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan

Buscaban droga y encontraron el botín de un robo: deberá pagar $120.000 y trabajar gratis
Probation

Buscaban droga y encontraron el botín de un robo: deberá pagar $120.000 y trabajar gratis