jueves 12 de febrero 2026

Para saber

¿Te quedaste sin Magis TV y Xuper?, mirá cómo ver los partidos de la Premier League

El equipo de Enzo Fernández se mide ante Leeds United, mientras que el del Cuti Romero se enfrenta al Newcastle United. Mirá dónde verlos.

Por Agencia NA
premier

Chelsea del argentino Enzo Fernández recibe este martes al Leeds United, en el marco de la fecha 26 de la Premier League.

ni magis tv, ni xuper tv, ni pelota libre: donde ver argentinos vs river
Fútbol argentino

Ni Magis TV, ni Xuper TV, ni Pelota Libre: dónde ver Argentinos vs River
ni magis tv ni pelota libre: como ver los partidos de copa argentina
Fútbol

Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver los partidos de Copa Argentina

El encuentro se disputa desde las 16.30 horas de la Argentina en el estadio Stamford Bridge de Londres, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

Por su parte, Tottenham del argentino Cuti Romero, quien fue expulsado, recibe este martes al Newcastle United, en el marco de la fecha 26 de la Premier League.

El encuentro se disputa desde las 16.30 horas de la Argentina en el Tottenham Hotspur Stadium, y se podrá seguir en vivo por ESPN 2 y Disney+.

Cómo ver los partidos de la Premier League sin Magis ni Xuper

Cómo ver en vivo Tottenham vs Newcastle United

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN 2 y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Telecentro Play y Directv Go.

Cómo ver en vivo Chelsea vs Leeds United

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Ni Magis TV, ni Xuper: cómo ver los partidos de la Premier League por internet

Ni Magis TV ni Xuper TV: eliminan canales argentinos tras el acuerdo antipiratería de Argentina y Estados Unidos

ni magis tv, ni xuper tv, ni pelota libre: donde ver argentinos vs river
Fútbol argentino

Ni Magis TV, ni Xuper TV, ni Pelota Libre: dónde ver Argentinos vs River

Por Redacción Tiempo de San Juan

