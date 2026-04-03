Regresa el policía cuartetero: lo nuevo de Kevin Villanueva

El ambiente musical de San Juan se prepara para un nuevo capítulo en la carrera de Kevin Villanueva. A sus 30 años, el cantante atraviesa un presente de plena producción, buscando una mejor ubicación dentro de la escena del cuarteto local. Apoyándose en su pasión por la música, Kevin se encuentra dando los retoques finales a lo que será su primer material discográfico de estudio.

Farándula Úrsula Corberó mostró su maternidad sin filtros: fotos inéditas con su hijo Dante y el detrás de escena del posparto

Con seis años de trayectoria dedicados a perfeccionar su estilo, el músico asegura que el proceso creativo se ha acelerado notablemente en este último tiempo. " Vamos progresando y grabando cada vez más rápido. Ya tenemos siete canciones listas y la idea es lanzar el disco completo entre fines de abril y mayo" , adelantó Villanueva. El artista planea acompañar cada estreno con su respectivo videoclip, apostando a una producción integral.

Covers internacionales en versión tropical

La gran apuesta de este regreso reside en tres nuevas canciones que Kevin ha reinterpretado con la energía de la música tropical. Se trata de tres versiones que prometen renovar su repertorio y conquistar las pistas.

Entre las novedades, se destacan dos temas con mucho peso en el mundo de habla hispana: el clásico "Entra en mi vida" y el emotivo "Corazón Partido". A estos estrenos se suma "Soy Favela", una pieza que lleva el sello de ‘La T y la M’.

Mientras termina de pulir los detalles del disco, Kevin no detiene su marcha en las presentaciones en vivo. Actualmente, su agenda se concentra en el circuito de resto-bares de Rawson, con actuaciones frecuentes en espacios como La Sede Pool, Hipólito y el Bar del Titi.

image

"La idea es seguir creciendo y tener la oportunidad de llegar a los boliches de todo San Juan y, por qué no, salir de la provincia", confesó el cantante. Aunque hoy reparte su tiempo con su labor en la Comisaría 19° de San Martín —fuerza pública en la que presta servicio desde hace ocho años—, Kevin tiene claro que su meta es que su música sea reconocida masivamente.

La idea es seguir creciendo y tener la oportunidad de llegar a los boliches de todo San Juan y, por qué no, salir de la provincia La idea es seguir creciendo y tener la oportunidad de llegar a los boliches de todo San Juan y, por qué no, salir de la provincia

El camino hacia este nuevo disco también tuvo sus desafíos fuera del escenario. Tras sufrir el hackeo y cierre de su cuenta de Instagram, Kevin tuvo que reconstruir su presencia digital desde cero. Sin embargo, su resiliencia y el apoyo de sus seguidores se hicieron notar en TikTok, donde sus transmisiones en vivo alcanzan altos niveles de reproducción y mantienen encendida la chispa con su público.