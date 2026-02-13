viernes 13 de febrero 2026

Básquet

Dónde ver y a qué hora comienza el All Star de la NBA 2026

Este viernes se llevará a cabo la primera jornada del evento que reúne a las estrellas del baloncesto de la NBA

Por Agencia NA
image

La NBA se prepara para vivir un fin de semana histórico con la edición 2026 del All Star Game. El evento, que reúne a la élite del baloncesto mundial, llega con una renovación profunda en su estructura, destacando un cambio radical en el formato del partido principal del domingo.

Con una mezcla de leyendas consagradas, promesas emergentes y figuras del espectáculo, el cronograma promete acción ininterrumpida desde el inicio de las actividades hasta la gran definición por el campeonato.

En cuanto a la jornada de apertura, este viernes tiene lugar el “Partido de las Celebridades”. El evento abre con el cruce entre figuras del espectáculo y el deporte. Este año contará con la presencia de Jeremy Lin y Tacko Fall, junto a estrellas invitadas como el exfutbolista brasileño Cafú y jugadores de la NFL.

Además, se lleva a cabo el Rising Stars (Nuevas Estrellas). Se trata de un torneo de cuatro equipos dirigidos por leyendas como Carmelo Anthony y Vince Carter. Participarán las jóvenes promesas de la liga, entre ellos Cooper Flagg y Alex Sarr, bajo un sistema de eliminación directa.__IP__

Cronograma detallado del All Star Game 2026

VIERNES

  • Partido de las Celebridades - 21:00hs
  • Partido de las Nuevas Estrellas - 23:00hs

Cómo ver en vivo el día 1 del All Star 2026

El evento será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y por la plataforma Disney+. Además, también se podrá seguir por HBO y el canal TNT Premium. Se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Telecentro Play y Directv GO.

