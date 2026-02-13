Alerta sanitaria: confirman el primer caso de sarampión del año en el país

El primer caso de sarampión de 2026 en Argentina fue confirmado en las últimas horas por el Instituto Malbrán y derivó en una alerta epidemiológica por parte del Ministerio de Salud de la Nación . Se trata de un hombre de 29 años de la Ciudad de Buenos Aires, quien regresó recientemente de un viaje por Manila (Filipinas) y Sídney (Australia).

Según la investigación epidemiológica, el contagio se habría producido durante un vuelo entre ambas ciudades el pasado 27 de enero, tras el contacto con un caso positivo.

El paciente comenzó con síntomas el 9 de febrero y realizó una primera consulta médica al día siguiente. Antes de manifestar el cuadro clínico —y durante el período de transmisibilidad— asistió a un evento en Azul, provincia de Buenos Aires, y luego visitó General Pacheco, en Tigre, donde mantuvo encuentros sociales. Actualmente permanece aislado junto a su grupo conviviente.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, confirmó que equipos de epidemiología ya trabajan en la identificación de contactos estrechos y en el refuerzo del control de vacunación en los distritos involucrados. “Es clave que todos estén vacunados”, insistió.

Primer caso de sarampión

El caso argentino se produce en un contexto regional complejo. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que las Américas atraviesan la mayor escalada de sarampión en más de una década. Solo en las primeras tres semanas de 2026, siete países notificaron más de 1.000 casos.

Durante 2025, el continente reportó 14.891 contagios confirmados en 13 países, una cifra 32 veces superior a la del año anterior. Estados Unidos, Canadá y México encabezan la lista, mientras que Argentina informó 36 casos en ese período.

Recomiendan vacunarse

El 78% de los contagios correspondió a personas no vacunadas, y en un 11% no se pudo acreditar el esquema inmunológico. Si bien el mayor número de infectados se concentra en adolescentes y adultos jóvenes, la incidencia más alta se registra en menores de un año.

La Argentina enfrenta una brecha preocupante en vacunación. Datos oficiales indican que en 2024 el 82% de la población recibió la primera dosis de la triple viral, pero solo el 46% completó la segunda. El umbral recomendado por los organismos internacionales para evitar brotes es del 95%.

Frente a la circulación internacional del virus, las autoridades recomiendan completar el esquema al menos 15 días antes de viajar. Niños de entre seis y once meses que se desplacen al exterior deben recibir una “dosis cero”, adicional al calendario habitual. Las embarazadas solo pueden viajar si acreditan inmunidad documentada.