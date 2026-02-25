Rivadavia en Colores: qué podés llevar y qué no para disfrutar del evento al máximo

El Parque de Rivadavia volverá a llenarse de alegría con Rivadavia en Colores.

La Municipalidad de Rivadavia informa que este sábado 28 de febrero, desde las 19:30 horas, en el Parque de Rivadavia, se realizará una nueva edición de Rivadavia en Colores, con entrada libre y gratuita.

En el marco de la organización, el municipio dispuso una serie de recomendaciones y condiciones de ingreso al predio, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la actividad, preservar la seguridad de los asistentes y facilitar la circulación dentro del espacio.

Se permitirá el ingreso con abrigos, cochecitos de bebé, mantas o almohadas pequeñas, medicamentos o alimentos especiales para quienes lo necesiten, elementos de higiene personal, documentación, teléfonos celulares, riñoneras, bolsos o mochilas pequeñas, baterías portátiles o cables de carga, gorras, sombreros o pañuelos y repelente de insectos.

Por su parte, no estará permitido el ingreso con elementos cortopunzantes, sustancias ilícitas, bebidas alcohólicas, conservadoras o heladeras, banderas o carteles con palos, pirotecnia, sombrillas, animales, pelotas, drones, reposeras, sillas, carpas, termos con líquidos, bicicletas, monopatines, punteros láser, handys o bebidas energizantes, entre otros objetos que puedan comprometer la seguridad o la organización del evento.

La jornada contará con una grilla artística integrada por Los Videla, La Joda, DesaKTa2 y Destino San Javier, quienes brindarán espectáculos en vivo en el escenario principal.