En 9 de Julio inauguraron más de 80 luminarias LED en La Majadita

La Municipalidad de 9 de Julio dejó en funcionamiento más de 80 nuevas luminarias con tecnología LED en la intersección de calle 11 y Amable Jones, en el distrito La Majadita. La medida forma parte del plan municipal de modernización del sistema de alumbrado público en todo el departamento.
El proyecto busca mejorar la seguridad, optimizar el orden urbano y elevar la calidad de vida de los vecinos, incorporando iluminación de mayor eficiencia energética y menor consumo.
Según informó el municipio, la iniciativa se complementa con trabajos de pintura, raleo, limpieza, fumigación y bacheo, con el objetivo de mantener los barrios en condiciones seguras y prolijas. La semana pasada, la comuna realizó una intervención similar en el barrio Senderos del Oeste, de la Villa Cabecera, y la próxima semana está prevista la inauguración de nuevas luminarias en Fiorito.
"En tiempos difíciles el desafio es administrar bien, ordenar prioridades y poner cada recurso donde realmente hace falta. Este es el camino: ir paso a paso, obra por obra, barrio por barrio, recuperando el orgullo de vivir en 9 de Julio", expresó el intendente Daniel Banega.