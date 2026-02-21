En 9 de Julio inauguraron más de 80 luminarias LED en La Majadita

La Municipalidad de 9 de Julio dejó en funcionamiento más de 80 nuevas luminarias con tecnología LED en la intersección de calle 11 y Amable Jones, en el distrito La Majadita. La medida forma parte del plan municipal de modernización del sistema de alumbrado público en todo el departamento.

Obras 9 de Julio encendió nuevas luces LED y avanza con el recambio en todo el departamento

El proyecto busca mejorar la seguridad, optimizar el orden urbano y elevar la calidad de vida de los vecinos, incorporando iluminación de mayor eficiencia energética y menor consumo.

image

Según informó el municipio, la iniciativa se complementa con trabajos de pintura, raleo, limpieza, fumigación y bacheo, con el objetivo de mantener los barrios en condiciones seguras y prolijas. La semana pasada, la comuna realizó una intervención similar en el barrio Senderos del Oeste, de la Villa Cabecera, y la próxima semana está prevista la inauguración de nuevas luminarias en Fiorito.

image

"En tiempos difíciles el desafio es administrar bien, ordenar prioridades y poner cada recurso donde realmente hace falta. Este es el camino: ir paso a paso, obra por obra, barrio por barrio, recuperando el orgullo de vivir en 9 de Julio", expresó el intendente Daniel Banega.